El radicalismo entrerriano celebró internas con triunfo de Benedetti y Schneider
Este domingo 10, el radicalismo entrerriano llevó a cabo sus elecciones internas para elegir candidatos a diputados y senadores nacionales. La lista N°2 “Corriente para Construir” logró la mayoría de votos con 4.854 sufragios, frente a los 2.239 votos obtenidos por la lista encabezada por Pagliotto y Herzovich.
De esta manera, Atilio Benedetti será candidato a Senador nacional en representación de la UCR dentro de la alianza firmada entre el histórico partido, el PRO y La Libertad Avanza, mientras que Darío Schneider competirá como candidato a Diputado nacional.
Por su parte, la Lista 1 “Activa”, con María Elena Herzovich para la Cámara alta y Rubén Pagliotto para la Cámara baja, alcanzó el 31,14% de los votos, cifra que supera el mínimo del 25% para ser considerada minoría según la Carta Orgánica.
Los resultados finales indican que la lista de Benedetti y Schneider obtuvo el 68,86% de los sufragios.
Cabe destacar que la Unión Cívica Radical fue el único partido en Entre Ríos que realizó internas, utilizando el sistema de boleta única de papel en toda la provincia.
Tras la confirmación de los resultados, Atilio Benedetti afirmó: “Celebramos el triunfo de nuestra lista, que confirma el apoyo de los afiliados a la decisión de ampliar la alianza”.
Por su parte, Darío Schneider manifestó: “Hoy es una muestra de que el radicalismo entrerriano está comprometido con el progreso y el desarrollo de nuestra provincia. Este respaldo es un mensaje claro para el norte trazado por la gestión”.
El próximo paso será definir la ubicación de los candidatos radicales en la boleta violeta de la alianza La Libertad Avanza, que integra al PRO, al partido de Milei y otros. El plazo para inscribir las listas vence el domingo 17 de agosto.
Participaron de la votación 7.193 afiliados radicales de un total de 53 mil habilitados.
Fuente: APF Digital