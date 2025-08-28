El que las hace… ¿las paga?: La camioneta que trasladó a Javier Milei por Lomas de Zamora debe $41 millones de multas
El presidente Javier Milei intentó realizar una caravana por la localidad bonaerense de Lomas de Zamora que tuvo que ser rápidamente evacuada en un marco de suma tensión, y horas más tarde se conoció que el vehículo en el que se transportó tiene una enorme cantidad de infracciones de tránsito impagas.
La visita de Milei terminó abruptamente con un episodio que expuso tanto el nivel de rechazo social que generan sus políticas como las falencias en la organización de su seguridad, y luego de los incidentes.
El mandatario, acompañado por su hermana Karina Milei y por José Luis Espert, había iniciado una caravana de campaña que apenas duró dos cuadras: en medio de insultos y abucheos contra las medidas de ajuste, comenzaron a volar piedras y botellas en dirección al “vehículo presidencial”.
Entre todas las repercusiones que tuvo la accidentada jornada para el libertario, el medio Corta descubrió que la camioneta que transportó a Milei, Espert, Karina Milei y Sebastián Pareja durante la caravana libertaria tiene 213 infracciones cometidas registradas y debe $41.095.095 en multas.
Se trató de una camioneta Ford blanca, patente AB035IH. La mayoría de las infracciones son por exceso de velocidad, y varias son por circular por carriles prohibidos.