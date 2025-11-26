El Puma Rodríguez explicó su versión tras ser desalojado de un vuelo y pidió disculpas, pero reclamó que la aerolínea también se disculpe
Aunque habitualmente mantiene un perfil bajo y enfocado en su trabajo, José Luis “El Puma” Rodríguez (82) quedó en el centro de la escena luego de ser bajado de un vuelo internacional tras un fuerte cruce con la tripulación. Lejos de evitar el tema, el reconocido cantante venezolano publicó un comunicado en sus redes sociales para explicar su versión y detallar lo ocurrido.
El incidente se produjo en un vuelo de American Airlines que partía desde Ecuador rumbo a Miami. Según la compañía, el conflicto comenzó cuando Rodríguez colocó su valija en un compartimento alejado de su asiento y se negó a reubicarla cuando la tripulación se lo solicitó. Además, llevaba medicaciones en su equipaje, otro punto que generó tensión a bordo.
El músico pidió disculpas en reiteradas oportunidades, pero aun así fue invitado a abandonar el vuelo.
La versión del artista
Horas más tarde, desde su cuenta oficial de Instagram (@elpumaoficial), el cantante lamentó la situación y expresó su malestar. Aclaró que es cliente frecuente de la aerolínea y explicó que venía de brindar un show en Quito, sin haber dormido antes de tomar el avión:
“Uno no duerme, y a las 5 de la mañana había que estar en el aeropuerto para un vuelo temprano”, relató.
Rodríguez señaló que siempre viaja con un bolso donde lleva sus medicamentos y que en esta ocasión le tocó viajar en el primer asiento, un lugar que suele evitar porque no permite colocar objetos debajo.
“Metí ese bolso debajo del asiento, y efectivamente lo hice, pero vino el jefe de cabina… y me dice que no puede estar ahí abajo”, explicó.
De acuerdo con su relato, entregó el bolso para que fuera guardado en otro compartimento, pero luego hizo un comentario que desató la polémica:
“Dije: ‘Este muchacho es un poco tonto’… En realidad la palabra fue ‘pendejada’, como una tontería”.
El término fue escuchado por otra integrante de la tripulación, quien informó al jefe de cabina, y la situación escaló hasta la consulta con el capitán para determinar si el cantante podía o no permanecer en el avión.
“Me sentí humillado”
Rodríguez contó que intentó hablar con el capitán y se disculpó con los tripulantes, pero sus gestiones no evitaron que lo bajaran del avión.
“Me echaron como un delincuente… Me sentí humillado. Estaba muy cansado, realmente agotado”, aseguró, aunque reconoció su equivocación y lamentó cómo se manejó la situación.
Tras ser retirado del vuelo, el artista regresó a un hotel —a 40 minutos del aeropuerto— para descansar y esperar un vuelo nocturno hacia Miami.
También agradeció a la prensa por “informar con profesionalismo” y destacó el gesto de su director musical, quien decidió abandonar el avión en solidaridad con él.
Reclamo a American Airlines
Al finalizar su mensaje, Rodríguez calificó el episodio como “un hecho lamentable” y pidió que la compañía le ofrezca una disculpa: “La gente me conoce, sabe quién soy. Soy un libro abierto y espero una disculpa de American Airlines, y que esto no vuelva a pasar”.