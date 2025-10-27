El Puerto Ibicuy avanza con la puesta en valor y refuncionalización de su edificio de oficinas
El Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI) realizó este lunes el acto de apertura de sobres para la obra de puesta en valor y refuncionalización del edificio de oficinas, que contempla tanto materiales como mano de obra.
El proyecto tiene como objetivo jerarquizar y modernizar las instalaciones del puerto, brindando mejores condiciones de trabajo y una imagen institucional renovada, acorde al crecimiento y proyección que atraviesa el EAPI.
“Con esta obra comenzamos a concretar lo que dijimos que íbamos a hacer: poner bien alto al Puerto de Ibicuy, fortaleciendo su infraestructura y su rol estratégico en la región”, expresaron las autoridades del Ente durante el acto.
La inversión se financia con fondos propios del EAPI, lo que reafirma el compromiso con una gestión responsable, transparente y orientada al desarrollo del puerto y de la comunidad de Ibicuy.
Desde el Ente destacaron que esta intervención es la primera de una serie de obras planificadas, que marcarán el inicio de una nueva etapa de crecimiento y modernización del Puerto de Ibicuy, consolidándolo como un polo logístico clave en el sur entrerriano.