El puente de Paso El Cinto sobre el río Gualeguaychú supera el 94% de avance y está próximo a finalizar
La construcción del puente de 400 metros sobre el río Gualeguaychú, en el denominado Paso El Cinto, presenta un avance superior al 94 por ciento y se encuentra en su etapa final. La obra consolidará la salida de la producción y mejorará la comunicación del sureste entrerriano.
La provincia, a través de la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos (DPV), está próxima a concretar un histórico anhelo de los pobladores de los distritos Talitas y Caseros, ubicados en el límite entre los departamentos Departamento Gualeguaychú y Departamento Uruguay, quienes reclamaban una conexión vial permanente y segura.
Desde el organismo vial se detalló que ya se ejecutaron tareas de armadura, encofrado, hormigonado y revestimiento del talud de cono en margen izquierda. Además, se avanzó con las armaduras del tablero del puente, el hormigonado de la losa, la carpeta de desgaste y trabajos de forestación compensatoria.
Características técnicas
La superestructura proyectada contempla una luz total de 400 metros, dividida en 16 tramos de 25 metros cada uno. La infraestructura —compuesta por estribos con muros de vuelta, pantalla inferior, superior y cepo— se apoya sobre tres pilotes por apoyo, con columnas de 1,10 metros de diámetro.
La intervención incluye también alteos y terraplenes de aproximación, junto con una calzada de ripio que se extiende a lo largo de 1.800 metros. La obra se completa con la construcción de banquinas de suelo natural de 2,50 metros de ancho a ambos lados, la colocación de barandas metálicas y la correspondiente señalización vertical.
Con este avance, el puente en Paso El Cinto se encamina a su finalización y se perfila como una infraestructura clave para fortalecer la conectividad y el desarrollo productivo de la región.