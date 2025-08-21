El proyecto de los gobernadores para coparticipar los ATN fue aprobado en Diputados
La Cámara de Diputados convirtió esta noche en ley el proyecto de ley impulsado por los gobernadores para repartir, de manera automática y diaria el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una caja millonaria cuyo reparto entre las provincias monopoliza el Poder Ejecutivo. La iniciativa se aprobó con 143 votos positivos, mientras que 90 diputados votaron por la negativa. Otros 12 legisladores se abstuvieron.
Miembro informante del dictamen de mayoría, el pampeano Ariel Rauschenberger sostuvo que “son fondos de las provincias los que estamos tratando de reasignar”, a los efectos de que “esos recursos lleguen a las provincias de manera automática y no como ahora”.
El diputado de Unión por la Patria habló de un “derrotero” del Gobierno nacional que “quiso fundir” a las provincias, “paralizando la obra pública, quitándole recursos, las transferencias automáticas”, y advirtió que el actual es “el segundo peor semestre de los últimos 20 años”.
“Las transferencias automáticas mejoraron” este año, con relación a 2024, cuando fueron bajísimas, aclaró, “pero no recuperaron el nivel relativo de 2023. Se ha retirado el Gobierno de la obra pública y esto significa que las provincias tengan que asignar mayor presupuesto” para suplir a la Nación.
Rauschenberger sostuvo que “este es un Gobierno nacional que se borra”, y advirtió que “hay fondos, que son los ATN, que están sin utilizar, y que este proyecto pretende reasignar de manera automática”. Aseguró que “en este Gobierno pasamos de la discrecionalidad a la discrecionalidad más la arbitrariedad”.
Al respecto señaló que 2024 tuvo el menor nivel de distribución de los ATN, con apenas un 7,3%; mientras que este año se está dando el 20%, lo cual promedia un 12,7%, “el más bajo de los últimos 20 años”.
Denunció además un “equilibrio fiscal ficticio” de un gobierno que “está usando los fondos de las provincias para lograrlo”. Y se quejó de “falta de diálogo, falta de recursos”, como así también de no tener presupuesto por decisión del Gobierno nacional. “Parece que le gustó el Gobierno anterior, porque viene gobernando con el Presupuesto de 2023”, cerró.
A continuación la diputada catamarqueña Silvana Ginocchio habló de “una legítima demanda; hay una fluctuación y una caída de los recursos coparticipables”.
Criticó la falta de presupuesto y advirtió que “también enfrentamos una fatal discrecionalidad respecto de los ATN creados por ley con un fin determinado. Hay drásticos recortes, dramáticos ajustes que tienen que ver con el FONID, una obra pública cero, cero infraestructura para la Nación. La salud, universidades, la cultura, nuestros discapacitados… El Estado nacional se ha retirado en aras de un equilibrio fiscal que no es tal”.
Desde el oficialismo, el salteño Carlos Zapata se remontó en la historia para explicar la manera como se distribuyeron a lo largo del tiempo los fondos entre las provincias, hasta llegar a la Ley 23.548, de Coparticipación. Una ley que definió como “provisoria”, de la que sale la figura de los ATN, que tienen una finalidad que es la de atender las necesidades financieras de las provincias y sus emergencias.
Cargó contra la justicia social, que consideró que se ha constituido en “un factor de atraso” y cuestionó al “Estado presente”, basado en mayores impuestos. “En todo este esquema se transformó en una especie de bandera y quienes decían combatir el capital terminan compartiendo el capital en base a la corrupción”, criticó.
Defendió el dictamen de minoría, que dijo respeta el texto de la ley, agregando que la parte no ejecutada de la porción que le corresponde a los ATN se distribuye al año siguiente el sobrante no utilizado y no aplicado, señaló, considerando que es “una medida superadora”.
También hizo uso de la palabra el diputado Juan Manuel López, quien atribuyó a los ATN la función de “comprar” gobernadores y se preguntó si no fue utilizado esta misma noche con ese fin. “Sería bueno quitarle la discrecionalidad al Poder Ejecutivo de turno”, dijo, señalando que el dictamen de la minoría asigna al Congreso la tarea de destinar esos fondos, como ya se hizo por ejemplo con los fondos que quisieron destinarse a Bahía Blanca.
López vinculó el uso de los ATN con maniobras como la que dijo que acababa de ocurrir en el recinto con el debate sobre el aumento a las jubilaciones. Y lo mismo dijo quien le siguió en el uso de la palabra, Christian Castillo. “Es cierto que los poderes ejecutivos usan discrecionalmente los ATN para premiar amigos y ‘despremiar’ (SIC) a aquellos gobiernos que los tienen circunstancialmente como adversarios”, dijo. Cosa que le atribuyó al Gobierno de Javier Milei.
Defendió entonces el dictamen que presentó la izquierda que establece que “los fondos tienen que tener la asignación específica de ir a los salarios de los docentes, los trabajadores de la salud, de ir a los trabajadores del sector público provincial y municipal de cada provincia. No que estos gobernadores del FMI, anti jubilados, dejarles la mano libre para que hagan lo que quieran. Y que la parte de la Nación no vaya para que Milei la use para pagarle al FMI, sino que vaya para la universidad pública y los hospitales de la Nación”.
La última oradora fue la libertaria Mercedes Llano quien apuntó: “Asistimos a la introducción de un nuevo parche del federalismo ficticio, que ha disfrazado y materializado el actual unitarismo”.
“La persistente puja de distribución entre Nación y provincias deja al desnudo la tergiversación y la fragilidad de nuestro actual sistema federal. Un federalismo que se vio desnaturalizado por un largo proceso de absorción de las autonomías provinciales por parte del Gobierno nacional”, planteó.
En esa línea, criticó: “La coparticipación ha materializado una relación injusta, de discrecionalidad, subordinación de las provincias a la administración central. El resultado de este nefasto sistema fue la institucionalización de un estado macro encefálico ante provincias que gastan irresponsablemente por arriba de lo que generan. Esto se soluciona con la eliminación de la coparticipación”.
La iniciativa de los gobernadores apunta a una caja millonaria: este año los ATN recaudarían cerca de $1 billón. Hoy la Nación concentra la mayor parte y solo gira a discreción una fracción mínima. El proyecto original, impulsado por los mandatarios provinciales, establece que la totalidad de esos fondos se distribuya automáticamente entre las provincias, con el mismo criterio que fija la ley de coparticipación secundaria (23.548).
Según cálculos de sus firmantes, el costo fiscal equivale apenas al 0,03% del PBI ($253.000 millones). Pero remarcan que no es un gasto extra: “Son recursos que ya les pertenecen a las provincias”.
Lo que sigue
Tras esta discusión, donde no hay certezas, el recinto continuará con el temario, en el siguiente orden:
-Un nuevo reglamento para sacar de la parálisis a la comisión investigadora del caso $LIBRA y ponerla en funcionamiento.
-Tres proyectos para modificar el huso horario en verano. Como ninguno cuenta con despacho de comisión, la oposición apunta a emplazar a las comisiones pertinentes para impulsar su tratamiento.
-Una actualización de los montos por evasión fiscal en la ley 24.769, de Régimen Penal Tributario.
-Una nueva moratoria previsional por dos años, que permite acceder a la jubilación a las personas que ya alcanzaron la edad pero no cumplen con el tiempo de aportes requerido. El Presidente la impugnó.
-La insistencia a ley que Milei vetó para destinar un fondo de emergencia de $200.000 millones para reconstruir y asistir a los damnificados en Bahía Blanca y zonas aledañas tras las inundaciones de marzo. El senado ya rechazó la impugnación presidencial y si Diputados sigue el mismo camino, será la primera vez que el Congreso logre revertir un veto de esta gestión.
-La coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y la eliminación de una serie de fideicomisos (de infraestructura, transporte, vivienda y energía, entre otros).
La distribución de lo recaudado por el ICL será de la siguiente manera:
-Tesoro Nacional: 14,29%
-Provincias: 57,02%
-Sistema Único de Seguridad Social: 28,69%.
De los fondos provinciales, un 25% se repartiría en partes iguales entre todas las jurisdicciones y un 75% según los índices de coparticipación.