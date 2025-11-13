El proyecto de creación del Consejo Interuniversitario Provincial obtuvo respaldo unánime en el Senado entrerriano
El proyecto de creación del Consejo Interuniversitario Provincial de Entre Ríos (CIPER) obtuvo respaldo unánime en el Senado provincial, consolidándose como una iniciativa clave para fortalecer el vínculo entre el sistema universitario y el desarrollo de la provincia.
“Para nuestra provincia, la educación superior no es solo un nivel más en la trayectoria formativa: es un motor de desarrollo social, cultural y productivo. Con la creación del CIPER estamos dando un paso firme para que el conocimiento generado en nuestras universidades encuentre cauces concretos hacia el fortalecimiento de la provincia”, expresó el senador Martín Héctor Oliva, autor del proyecto, tras su aprobación en la Cámara Alta.
La propuesta plantea la creación del Consejo Interuniversitario Provincial de Entre Ríos, con el objetivo de articular y coordinar acciones entre el Gobierno provincial y las universidades públicas y privadas con sede en el territorio entrerriano.
El proyecto fue aprobado con el acompañamiento unánime de todos los bloques legislativos, reflejando un consenso transversal sobre la importancia de construir una política de Estado en materia educativa, orientada a aprovechar el potencial académico y científico de Entre Ríos para impulsar su desarrollo.
Oliva destacó el respaldo de sus pares, quienes coincidieron en que el CIPER será una herramienta estratégica para vincular la educación superior con el desarrollo social, productivo y territorial.
La iniciativa cuenta además con amplio apoyo del sistema universitario entrerriano. Durante su exposición ante la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), el senador uruguayense recibió el acompañamiento de autoridades académicas que destacaron “el valor estratégico de una mesa de coordinación provincial para la educación superior” y la necesidad de institucionalizar un espacio de diálogo entre el ámbito académico y las políticas públicas.
El proyecto se apoya en el artículo 257 de la Constitución de Entre Ríos, que define la educación como un derecho humano fundamental y promueve la articulación entre universidades, institutos, centros de investigación y la formación docente.
Objetivos principales del CIPER
- Asesorar y participar en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas relacionadas con la educación superior.
- Promover la articulación entre educación, trabajo y ambiente, fortaleciendo la relación entre las universidades y los desafíos socio-productivos de la provincia.
- Fomentar redes institucionales que optimicen recursos y potencien la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica.
Integración del Consejo
El CIPER funcionará como órgano consultivo del Poder Ejecutivo provincial y estará integrado por:
- Un representante titular y suplente por cada Cámara Legislativa.
- Un representante titular y suplente del Poder Ejecutivo provincial.
- Un representante titular y suplente de cada universidad pública o privada con sede administrativa en Entre Ríos.
Próximos pasos
Tras obtener media sanción en el Senado, el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para su tratamiento final. “Este avance es fruto de un trabajo conjunto con las universidades entrerrianas, con la convicción de que el conocimiento debe estar al servicio del desarrollo y la equidad territorial”, concluyó Oliva.