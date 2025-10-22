¿El próximo que vuela?: Guillermo Francos despidió con elogiosos conceptos a Gerardo Werthein
Minutos después de confirmarse que Gerardo Werthein presentó formalmente su renuncia al presidente Javier Milei y deja su cargo como ministro de Relaciones Exteriores, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó su pesar por la salida del empresario, a quien definió como un “funcionario muy valioso” y un “artífice fundamental” en la relación con el expresidente estadounidense Donald Trump.
“Es una lástima, una decisión personal de alguien que está por encima de todo”, sostuvo Francos, al tiempo que destacó el aporte de Werthein a la gestión. “Fue no solo un actor central en las relaciones internacionales, sino que también fue clave en las reuniones del Presidente con Trump”, señaló en declaraciones a Clarín.
El ministro coordinador reiteró su reconocimiento: “Fue un funcionario muy valioso, artífice fundamental de la relación con Trump y de las negociaciones con Estados Unidos”.
La salida de Werthein se hará efectiva el lunes, un día después de las elecciones legislativas nacionales. Pese a su alejamiento del Palacio San Martín, el ahora excanciller le transmitió a Milei su voluntad de seguir colaborando desde otro lugar. “Él ha dicho que va a colaborar en todo lo que pueda”, confirmó Francos.
Fuentes del Ejecutivo indicaron que Werthein podría mantener un rol vinculado a la política internacional, aunque fuera de la estructura formal del Gobierno.
La renuncia del canciller era un secreto a voces en la Casa Rosada, especialmente tras las críticas internas que surgieron luego de las declaraciones de Trump en la Casa Blanca, quien había condicionado el apoyo financiero de Estados Unidos al resultado de las elecciones del domingo.
“A veces puede tornarse intolerable tener que soportar críticas de algunos cuatro de copas en redes sociales”, reconocieron fuentes del Gobierno sobre los motivos del alejamiento. Las críticas provinieron del entorno digital cercano a Santiago Caputo, en particular del influencer Daniel Parisini, conocido en X como “Gordo Dan”, quien había cuestionado duramente al canciller.
Parisini acusó a Werthein de no advertirle a Washington que la elección del 26 de octubre no era presidencial sino de medio término. “Grave error de la Cancillería argentina por haber permitido esta situación, cuando Donald ya había dejado entrever en público hace varios días que pensaba que eran las presidenciales”, escribió el streamer oficialista.
Desde la Casa Rosada calificaron la gestión de gobierno como “una trituradora de carne”, al remarcar que deben enfrentar a la oposición, al periodismo y a veces a la Justicia, y consideraron “intolerable” además recibir críticas desde el propio oficialismo.
Werthein permaneció menos de un año al frente de la Cancillería. Había asumido en noviembre pasado, en reemplazo de Diana Mondino, quien fue desplazada tras votar en Naciones Unidas contra la posición de Estados Unidos respecto a Cuba. El empresario, que antes se desempeñaba como embajador argentino en Washington, ya había tenido un papel diplomático relevante, acompañando a Milei en el G7 en Italia y en una bilateral con Emmanuel Macron en París.