El programa Entre Ríos con Vos continúa su recorrido y llega a Gualeguaychú y Urdinarrain
Tras su inicio en Concordia, el programa Entre Ríos con Vos, impulsado por el Gobierno de Entre Ríos para acercar trámites, servicios y programas a cada rincón del territorio, tendrá su segunda parada en el departamento Gualeguaychú.
El martes 26 de agosto, la propuesta se desarrollará en la plaza Toto Irigoyen (Barrio Norte) de Gualeguaychú, de 10.30 a 17.30. En tanto, el miércoles 27 de agosto será el turno de Urdinarrain, en el Parque La Estación, de 10.30 a 15.30.
Este operativo móvil, organizado por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, reúne en un mismo espacio a distintos organismos estatales para que los vecinos puedan gestionar trámites, recibir asesoramiento, acceder a programas y participar de actividades culturales, deportivas y recreativas.
Servicios disponibles:
- Tramitación de DNI y pasaporte a través del Registro Civil Móvil.
- Información y asesoramiento del Instituto Becario para estudiantes y jóvenes.
- Talleres de reciclaje, cuidado ambiental y salud.
- Programas de apoyo a emprendedores, cooperativas y mutuales.
- Asesoramiento sobre viviendas, pensiones y trámites sociales.
- Actividades de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Deportes, con espectáculos y propuestas para toda la familia.
Organismos y ministerios que participan:
- Secretaría General de la Gobernación.
- Ministerio de Gobierno y Trabajo.
- Ministerio de Desarrollo Económico.
- Ministerio de Desarrollo Humano.
- Ministerio de Seguridad y Justicia.
- Copnaf.
- ATER.
- Instituto Becario.
El programa, que cada 15 días recorrerá un departamento de la provincia, busca garantizar que el Estado esté presente de manera cercana, eficiente y federal, respondiendo a las necesidades concretas de la ciudadanía.