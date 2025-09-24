El programa Biciescuelas Argentinas llegó a la escuela Empleados de Comercio
El programa Biciescuelas Argentinas, impulsado por el Gobierno Nacional junto a los municipios, se presentó en la escuela Nº 210 Empleados de Comercio con el objetivo de promover el uso de la bicicleta como medio de movilidad sostenible y fomentar un cambio cultural hacia ciudades más amigables con el ambiente.
La iniciativa busca formar ciudadanos ciclistas capaces de desenvolverse de manera segura y confiable, incorporando la bicicleta como herramienta cotidiana de transporte. Está dirigida a niños de entre 2 y 11 años, quienes participan de un circuito diseñado para desarrollar habilidades motrices, combinando lo teórico con lo lúdico.
El programa se lleva adelante en conjunto entre las secretarías de Desarrollo Humano y de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, con el apoyo de la Subsecretaría de Seguridad Vial.
“Buscamos que los niños incorporen la bicicleta como un sistema de movilidad sostenible. Es importante destacar el uso del casco, por eso se trabaja la parte teórica y lo lúdico a través de cuentos, canciones, juegos y un pequeño taller”, explicó Solange Pohl, subsecretaria de Seguridad Vial.
Desde la institución anfitriona, la directora del nivel primario, Analía Berlari, valoró la propuesta y agradeció al municipio: “A nosotros nos parece súper importante, porque la educación vial es un eje transversal en los contenidos de la educación. Es una experiencia muy grata e innovadora”.
Métodos y técnicas del programa
- Primera etapa: “Lo que hay que saber”
Incluye un taller teórico acompañado de actividades lúdicas, donde los niños pueden dialogar sobre conocimientos viales básicos que los forman como ciclistas conscientes.
- Segunda etapa: “Andar en bici, nunca se olvida”
Se desarrolla en un espacio amplio donde los participantes aprenden desde subirse a la bicicleta hasta recorrer circuitos con distintos desafíos, orientados a ejercitar habilidades para circular en la ciudad.