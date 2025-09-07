El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba renuncia tras una dura derrota en las elecciones legislativas
El primer ministro japonés Shigeru Ishiba anunció este domingo que renuncia tras el creciente clamor de su partido para que asuma la responsabilidad por una derrota histórica en las elecciones parlamentarias de julio.
Ishiba, quien asumió el cargo en octubre, había resistido las demandas de opositores dentro de su propio partido, en su mayoría de derecha, diciendo que ello causaría un vacío político en un momento en que Japón enfrenta desafíos clave dentro y fuera del país.
La dimisión se produce un día antes de que su Partido Liberal Democrático tome una decisión divisiva sobre si llevará a cabo una elección interna anticipada, lo que equivaldría a una moción de censura virtual contra él si se aprueba.
Ishiba declaró durante una conferencia de prensa televisada que iniciará el proceso para llevar a cabo una votación interna del partido para elegir a su reemplazo y que no había necesidad de la decisión del lunes.
Si el primer ministro hubiera permanecido, inevitablemente habría luchado para gestionar su partido dividido y su gobierno minoritario.
En julio, la coalición gobernante de Ishiba no logró asegurar una mayoría en la cámara alta de 248 escaños en una elección parlamentaria crucial, lo que sacudió aún más la estabilidad de su gobierno. La pérdida se sumó a una derrota electoral anterior en la cámara baja, donde la coalición liderada por el partido también había perdido la mayoría.
Su decisión se produjo después de su reunión el sábado con el ministro de Agricultura Shinjiro Koizumi y su mentor percibido, el ex primer ministro Yoshihide Suga, quienes aparentemente sugirieron la renuncia de Ishiba antes de la votación del lunes.
Con la dimisión de Ishiba como líder del partido, se espera que el PLD fije una fecha para su elección presidencial del partido, que probablemente se celebrará a principios de octubre.
Los posibles candidatos incluyen a Koizumi, así como a la ultraconservadora ex ministra de Seguridad Económica Sanae Takaichi, al secretario jefe del gabinete Yoshimasa Hayashi, un moderado y protegido del ex primer ministro Fumio Kishida.
Al carecer de una mayoría en ambas cámaras, el próximo líder del PLD tendrá que trabajar con los principales partidos de oposición para aprobar leyes o enfrentarse a riesgos constantes de mociones de censura.