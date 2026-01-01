El primer bebé del año en Entre Ríos nació en el Hospital San Blas Nogoyá
El primer entrerriano del 2026 nació a las 00:06 de este jueves 1º de enero en el Hospital San Blas de Nogoyá y se llama Bastian Daniel, quien sería uno de los alumbramientos más tempranos de toda la Argentina. El segundo parto del año nuevo se registró en el San Roque de Paraná y la recién nacida se llama Pía Marisol Gómez.
El primer bebé del año en Entre Ríos nació en el Hospital San Blas Nogoyá a las 00:06 horas. Sus papás, Ana Muñoz y Daniel Alvarado celebraron la llegada de Bastian Daniel, quien pesó 2,700 kg, en un momento lleno de emoción y esperanza para este nuevo año.
“No me lo esperaba porque tenía fecha para mediados de enero, pero se adelantó el parto y Bastian no nos dejó ni terminar de cenar”, contó la mamá que acudió al hospital en dos oportunidades: primero a las 20 y después a las 22.30 del miércoles. “La Dra. Gil reunió a todo el equipo médico y ya para medianoche estaba en el quirófano”, indicó la mamá al agradecer a todos los médicos y enfermeras “que se peleaban por sacarse fotos con Bastian”.
La segunda entrerriana del 2026 nació a las 2.30 de este jueves 1º de enero en el hospital materno infantil San Roque de Paraná. Se llama Pía Marisol Gómez y pesó 3.640 kg.
A través del área de Maternidad del nosocomio, tanto la recién nacida como su mamá, Érica Gauna, se encuentran en perfecto estado de salud y a la espera del alta médica para regresar a casa, en Bovril, junto al papá de la beba, Emanuel Gómez; recibiendo un regalito de parte del Voluntariado Santa Rita”, confirmaron desde Maternidad del San Roque.
Las obstetras que asistieron el parto fueron Paulina Frascara y Lencina Rocío; además del equipo médico conformado por Rocio Torres, Amparo López Caussi, Selena Raviol y Agustina Dobler.
El equipo de enfermería de Maternidad en sala está integrado por Edith Villaverde, Maira Vargas, Xiomara Méndez, Jimena Romero, Cristian Díaz, Evangelina Cano y Evelin Acosta. Mientras que del equipo de enfermería en centro quirúrgico obstétrico forman parte Victoria Landa, Nadia Barreto, Andrea Montorfano, Mirta Ayala, Guadalupe Vergara, además del equipo de Neonatología. A todos ellos, la mamá les hizo llegar un profundo agradecimiento.
En Chajarí, el tercero
El tercer alumbramiento registrado en la provincia fue a las 8:01 en el hospital provincial Santa Rosa de Chajarí. En ese horario nació, por parto natural, Benjamín Nicolás, con 2.820 kg.
Su llegada marcó un comienzo especial para este nuevo año junto a su mamá, Berenice González, de 18 años, primigesta, y su papá, Thiago Buzato, vecinos de Villa del Rosario.
Desde la Dirección del Hospital provincial Santa Rosa de Chajarí, el Dr. Daniel Benítez saludó con enorme cariño a Benjamín, a su mamá y a su papá, y les deseó un muy feliz Año Nuevo, acompañándolos en este momento único que quedará para siempre en la historia de su familia.
Además, desde el nosocomio expresaron un reconocimiento especial a todo el equipo de Maternidad y a cada profesional que estuvo de guardia durante este Año Nuevo. “Gracias por su compromiso, su vocación y su presencia en un momento tan significativo, cuidando la vida desde el primer instante. Porque cada nacimiento renueva la esperanza y nos recuerda por qué estamos acá: acompañar, cuidar y estar, siempre”, indicaron.
En el país
Se conocieron los bebés que nacieron en las primeras horas del 2026 en la Argentina y el puesto uno se lo lleva la provincia de San Luis con el caso de Mia Saray Frías Olaechea.
En la Clínica Italia, las autoridades informaron que Florencia Olaechea dio a luz a las 00hs a Mia, momento en el que todo el país levantaba la copa para brindar por el comienzo de un nuevo año.
Se supo que Florencia tenía cesárea programada para este viernes, por lo que fueron a festejar a la casa de un familiar, pero en medio de la cena se adelantó el trabajo de parto y debieron ir a urgencias, lugar donde se produjo el nacimiento.
Minutos después, a las 00.02, se conoció la gran noticia del nacimiento de Helena Giselle en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes en Tucumán. En dicha provincia la actividad fue intensa ya que otra mamá dio a luz a Noah Alejandro.
El otro caso tuvo lugar en Santiago del Estero donde se indicó que a las 00.09 de este jueves 1 de enero nació Génesis Victoria en la Maternidad del Hospital Regional Ramón Carrillo.
En Salta también hubo festejo. En el Hospital Público Materno Infantil, a las 01.35, nació Hannah y se destacó que, tanto la madre como la bebé, se encuentran en perfecto estado de salud.
Menos de un hora después, a las 02.28 en San Juan, se informó que Solange Atampiz dio a luz a Natalia Morales en el Hospital Rawson.
En La Plata se celebró. Esta vez en el Hospital San Roque de Gonnet se conoció el nacimiento de Benicio Felipe a las 04.24.
A las 06.31, en Bahía Blanca, se supo del caso de Darkiel, quien nació en la habitación 20 del Hospital Penna.