El Presupuesto Municipal 2026 de Paraná elimina tasas y prioriza obras estratégicas con enfoque sostenible
La intendenta Rosario Romero presentó al Concejo Deliberante el Proyecto de Presupuesto Municipal 2026 y la Ordenanza Tributaria correspondiente. El plan financiero proyecta un presupuesto equilibrado, sin toma de endeudamiento, orientado a mantener servicios públicos de calidad, impulsar el desarrollo local y avanzar en obras estratégicas con una mirada sostenible para la ciudad.
El Presupuesto 2026 alcanza un monto estimado de 232.000 millones de pesos y busca consolidar la previsibilidad económica del municipio. Romero subrayó que se trata de “una herramienta central para planificar el año próximo con responsabilidad, previsión y una mirada puesta en el crecimiento ordenado de la ciudad”. Además, destacó que el objetivo es contar con “un presupuesto claro, previsible y responsable, que funcione como hoja de ruta de las políticas públicas que delinearán el desarrollo de Paraná de cara al futuro, pensando siempre en las respuestas que el Estado debe brindar a los vecinos”.
Ordenanza Tributaria: simplificación y alivio fiscal
La propuesta tributaria incorpora cambios significativos orientados a simplificar el sistema de tasas, reducir la carga fiscal y mejorar el cumplimiento de los contribuyentes. Entre las principales medidas se destacan:
- Eliminación del Derecho de Espectáculos Públicos, aplicable a eventos y actividades culturales.
- Eliminación del Derecho de Publicidad, que gravaba al sector comercial.
- Eliminación del Derecho de Ocupación de la Vía Pública para locales gastronómicos y comercios, reemplazado por la Tasa por Inspección de Redes, destinada a cubrir servicios técnicos municipales.
- Eliminación de diversos sellados y tasas administrativas asociadas a certificados, solicitudes y trámites generales.
Asimismo, se propone una reducción de más del 18% en las alícuotas de la Tasa de Alumbrado Público, fijándose en 13% para usuarios residenciales, 12% para comercios, oficinas e instituciones, y 11% para horticultores.
Romero explicó que esta política de reducción tributaria se apoya en un plan de transición energética que incluye la construcción del Parque Solar Fotovoltaico, una obra que producirá 7,5 megavatios de energía alternativa y permitirá disminuir costos operativos y ambientales para la ciudad.
Obras y servicios prioritarios
El proyecto enfatiza la mejora continua de los servicios urbanos esenciales y la ejecución de obras estructurales vinculadas con accesibilidad, infraestructura vial, saneamiento, espacios públicos y soluciones ambientales, consideradas ejes fundamentales del desarrollo urbano sostenible.
Debate legislativo
Durante noviembre, el Concejo Deliberante desarrollará instancias de análisis y debate con la participación de las distintas áreas del Ejecutivo municipal. Una vez concluido este proceso, el Presupuesto 2026 quedará en condiciones de ser tratado en sesión para su aprobación definitiva.