El presidente del Parlamento iraní amenazó a Trump con una “lección inolvidable” si Estados Unidos ataca la República Islámica
El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió que las fuerzas armadas iraníes darán una “lección inolvidable” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si Washington concreta sus amenazas de lanzar ataques contra la República Islámica en respuesta a la represión de las protestas internas.
Durante un acto oficialista en Teherán, Qalibaf defendió la violenta respuesta del régimen frente a las manifestaciones y la describió como una “guerra contra terroristas”, en referencia a los miles de ciudadanos que protestan contra el gobierno.
Según el dirigente, Irán enfrenta actualmente una “guerra en cuatro frentes”. En ese marco, enumeró una “guerra económica”, una “guerra psicológica”, una “guerra militar” con Estados Unidos e Israel y, “hoy, una guerra contra terroristas”, en alusión directa a las protestas antigubernamentales.
“El gran pueblo iraní nunca ha permitido que el enemigo logre sus objetivos”, afirmó Qalibaf, mientras a su alrededor se coreaban consignas de “Muerte a Israel” y “Muerte a Estados Unidos”.
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión regional, luego de que Trump advirtiera públicamente que Estados Unidos intervendrá militarmente si el régimen iraní continúa reprimiendo de forma letal a los manifestantes.
Desde Teherán, las autoridades advirtieron que una eventual ofensiva estadounidense provocaría una respuesta directa, que incluiría ataques contra Israel y contra intereses militares de Estados Unidos en Medio Oriente, elevando el riesgo de una escalada regional de gran magnitud.