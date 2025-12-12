El presidente del CONICET vuelve a fallarle a la comunidad científica
El presidente del CONICET, Daniel Salamone, volvió a quedar en el centro de la polémica tras negarse a acompañar un documento del directorio del organismo científico que rechazaba la eliminación del Programa PICT, considerado la columna vertebral del financiamiento de la ciencia argentina. La decisión fue tomada mientras universidades y organismos de investigación alertan sobre el impacto del ajuste en el sistema científico.
En una nueva muestra de alineamiento con el Poder Ejecutivo nacional, Salamone no firmó el rechazo a la anulación de la convocatoria a Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), una medida dispuesta por el gobierno de Javier Milei. El programa ha sido clave para sostener miles de investigaciones, incluyendo desarrollos tecnológicos recientes vinculados al Mar Argentino.
Mientras cinco miembros del directorio acompañaron una carta de rechazo a los recortes, Salamone volvió a quedar al margen en una postura interpretada por la comunidad científica como una señal de indiferencia frente al desmantelamiento de programas esenciales. Tampoco firmaron la nota Laura Correa (representante de la Industria), Walter Sione (representante de las provincias) y José María Bruniard (representante del agro).
Cinco miembros del Directorio del CONICET se pronuncian contra la política del gobierno expresada en la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación pic.twitter.com/sp0uU3v9zq— RAICYT (@RAICYT_Ar) December 11, 2025
La carta, firmada por Roberto Rivarola, Claudia Capurro, Mario Pecheny, Alberto Baruj y Jorge Aliaga, expresó la “profunda preocupación” por la eliminación de las convocatorias de la Agencia I+D+i y advirtió sobre el impacto en la continuidad de proyectos científicos en todo el país. Para los firmantes, el sistema científico argentino “no puede sostenerse sin financiamiento público”.
El directorio del CONICET está integrado por ocho miembros y un presidente designado por el Poder Ejecutivo. Desde diciembre de 2023, ese cargo lo ocupa Salamone, quien nuevamente quedó en soledad ante un pronunciamiento mayoritario de la comunidad científica.
El conflicto se intensificó luego de los recortes anunciados por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que incluyeron la eliminación de becas PICT y la suspensión de convocatorias previstas para 2025. Esto motivó fuertes advertencias desde el sistema universitario.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también rechazó la anulación de las convocatorias PICT 2022 ya adjudicadas y el cierre de las del año siguiente. Señaló que la medida compromete la continuidad de numerosos equipos de investigación, con efectos que pueden afectar tanto a grupos consolidados como a jóvenes investigadores.
Para el CIN, los países desarrollados fortalecen sus sistemas científico-tecnológicos como motor del progreso económico y social, y Argentina no puede quedar al margen sin poner en riesgo su futuro.
Los directores del CONICET y las autoridades universitarias coincidieron en un punto: sin financiamiento estable, no hay investigación posible. Advirtieron que el cierre de convocatorias interrumpe líneas de trabajo que requieren continuidad y sostén estatal. El clima de tensión dentro del sistema científico se mantiene, a la espera de definiciones del Gobierno sobre el financiamiento para 2025.