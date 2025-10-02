El presidente de Paraguay y amigo de Milei, Santiago Peña, denunciado penalmente por enriquecimiento ilícito y corrupción
El Ministerio Público recibió formalmente este jueves una denuncia penal contra el presidente Santiago Peña, presentada por legisladores de la oposición, quienes solicitan que la Fiscalía investigue al mandatario por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en beneficio propio. La denuncia apunta, entre otros aspectos, al crecimiento patrimonial del presidente, al escándalo de sobres con dinero en efectivo en Mburuvicha Róga y a contratos estatales irregulares de conocimiento público.
Pasadas las 10:30, la diputada opositora Johanna Ortega (País Solidario) ingresó la denuncia en la Fiscalía General del Estado, acompañada por sus colegas de la Cámara Baja Raúl Benítez (independiente), Leidy Galeano (Yo Creo) y Adrián Vaesken (PLRA); y por los senadores Rafael Filizzola (PDP), Ignacio Iramain (Encuentro Nacional), Esperanza Martínez (Frente Guasu) y Rubén Velázquez (Yo Creo).
Indicios de enriquecimiento ilícito y contratos estatales
Según la denuncia, Peña habría dejado el Ministerio de Hacienda (actual Ministerio de Economía y Finanzas) en 2018 con un patrimonio aproximado de 2.300 millones de guaraníes, y al asumir la Presidencia en 2023 declaró un patrimonio de 23.000 millones, de los cuales al menos 10.000 millones carecen de explicación clara, detalló el senador Filizzola.
Los legisladores también denuncian un aumento significativo de contratos estatales con empresas vinculadas a Ueno Holding, del cual Peña fue accionista hasta este año, y subrayan la relación con el empresario Long Jiang, quien facilitó vehículos y avionetas al mandatario y luego obtuvo contratos estatales para la provisión de pupitres al Estado.
Además, se exige investigar las denuncias sobre la circulación de sobres y bolsas con dinero en efectivo en Mburuvicha Róga, realizadas por una exempleada de la residencia presidencial.
“Que algún fiscal valiente se anime”
“Venimos a pedir que algún fiscal o fiscala valiente se anime a investigar al presidente para dilucidar estos hechos”, afirmó Ortega durante la entrega de la denuncia.
Aunque la diputada reconoció que tiene pocas expectativas de que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, impulse la investigación, remarcó que es fundamental que el Ministerio Público cumpla su rol de control e investigación, y sostuvo que sería “nefasto” que la denuncia sea desestimada.
La legisladora agregó que, de no ser por la mayoría oficialista en ambas cámaras del Congreso, los hechos denunciados habrían motivado “naturalmente” un debate sobre un juicio político al presidente.
Movilizaciones y protestas ciudadanas
En relación a las movilizaciones recientes en distintos puntos del país, Ortega rechazó las acusaciones del cartismo que sugieren que la oposición está detrás de las protestas.
“No necesitamos instigar movilizaciones, las movilizaciones se dan de forma orgánica por ciudadanos descontentos con la corrupción y el trabajo del gobierno. Un montón de gente está disconforme”, explicó la diputada, subrayando que los reclamos provienen de diversos sectores, incluidos cañicultores, comunidades indígenas y jóvenes bajo la denominación ‘Generación Z’.