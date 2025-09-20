El presidente de la Nación, Javier Milei, explotó en Córdoba: “Los kukas están cagados”
Javier Milei encabezó en Córdoba el lanzamiento de la campaña nacional de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Allí, el libertario apuntó contra la oposición. “Estan cagados, recurren a operetas y a mentiras de chimenteras”, dijo, en una alusión al caso de los audios de Spagnuolo. Además, aseguró que “los audios están hechos con inteligencia artificial”.
“Cuando en 2023 cantábamos que la casta tiene miedo, decían de qué tiene miedo: de que les ganemos. Ahora también tienen miedo. El partido del Estado no para de bloquearnos desde febrero. Todo esto que están haciendo con la máquina de impedir es porque están cagados”, gritó en sintonía con declaraciones que hizo más temprano en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde atribuyó la suba del riesgo país y del dólar al “pánico político”.
⭕️ JAVIER MILEI HABLÓ en CÓRDOBA | Dijo que el Congreso le pone trabas – refiriendose a los vetos y leyes votadas- a su gestión porque el “partido del estado sabe” que LLA gana : “Desde febrero en Congreso de la Nación no para de frenar los logros de este gobierno” pic.twitter.com/UkbZHdlct1
En el acto partidario, sin embargo, el tono del discurso fue más confrontativo. “Desde el Congreso no paran de torpedear los logros de este Gobierno”, enfatizó contra la oposición, en el cierre de una semana en la que diputados y senadores rechazaron vetos presidenciales.
“Y como si fuera poco recurren a operetas, calumnias y difamaciones”, siguió Milei, aludiendo al escándalo que desataron los audios de Spagnuolo y otros adjudicados a Karina Milei antes de los comicios bonaerenses.
⭕️ | AHORA: “La casta tiene miedo, por eso quiere entorpecer los logros de este Gobierno. ARGENTINOS, NO SE DEJEN ENGAÑAR POR UN CHIMENTERO BERRETA”.
‼️ De campaña en Córdoba, JAVIER MILEI DIJO QUE LOS AUDIOS ESTÁN HECHOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y QUE JORGE RIAL MIENTE. pic.twitter.com/Pen0gzjHl7
“Yo tengo claro que los argentinos son inteligentes y no se van a dejar por un chimentero berreta”, siguió sobre el mismo asunto, en referencia a Jorge Rial, uno de los conductores de streaming que ventilaron esos diálogos.
Más adelante, dejó una fuerte acusación: aseguró que los audios del ex titular del ANDIS “están hechos con inteligencia artificial”. Fue en un tramo en el que también aludió a las chicanas sobre el 3% que sectores de la oposición le dedican a su hermana Karina.
“Me encanta que ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería e inteligencia artifical mientras en ella tienen una triple condenada con tobillera por afanar la guita de Vialidad Nacional”, dijo sobre Cristina Kirchner.
“Cuando hacen 3 (con los dedos) son las tres causas que les falta, tienen a una triple condenada con la tobillera: Los Sauces-Hotesur, el memorandum con Irán y la causa por los cuadernos de la corrupcion, el choreo más grande de la historia de la humanidad”, dijo Milei.
En esa línea, expresó: “No se dejen psicopatear por operetas armadas con actores pagos para generar mentiras, para generar mentiras que quieren manchar nuestro honor, no dejemos manchar nuestras ideas con mentiras”.
“Conan”:
Por el comentario de Javier Milei durante el acto de La Libertad Avanza en Córdoba pic.twitter.com/vBpJAfe5qF
“Siempre es una alegría enorme venir a Córdoba. ¡Conan es cordobés!”, exclamó. “Como si todo eso fuera poco, me dieron la alegría electoral en 2023 que me llevó a la Presidencia de la Nación”, añadió después. Y agregó: “Por eso que así como terminó en Córdoba la campaña presidencial para el balotaje, hoy arranca aquí de nuevo en Córdoba el camino para el 26 de octubre del 2025″.
Otra vez, el presidente de la Nación, cantó para que “saquen al pingüino del cajón”, un gesto que ya despertó el enojo de Cristina y Máximo Kirchner. También hubo aplausos cuando redobló su principal promesa económica: “Sabemos que para el año que viene, a mitad de año la inflación solo habrá sido un mal recuerdo”.
“Parece gracioso cuando dicen que Milei no escucha. ¿Qué quieren que escuche? ¿El modelo que proponen ellos que de un pais desarrollado nos convirtieron en un pais subdesarrollado?”, preguntó. Después cantó por ficha limpia.
“Nos quieren cagar de hambre, nos quieren esclavos para que tengamos que vivir de sus dádivas”, agregó. Y luego tiró en clave electoral: “Estamos a mitad de camino, por eso les pido que no alflojen. El esfuerzo vale la pena”.