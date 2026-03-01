El presidente de Irán y una inquietante amenaza: “Aplastaremos las bases de los enemigos sin piedad”
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, lanzó una dura advertencia en medio de la creciente tensión regional y aseguró que su país “aplastará por la fuerza y sin piedad las bases del enemigo”. El mensaje fue difundido por la televisión estatal, tras oficializarse el asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Khameneí, un hecho que sacudió la estructura de poder en Teherán y elevó la incertidumbre internacional.
Durante su alocución, Pezeshkian ratificó que las Fuerzas Armadas iraníes están preparadas para responder con firmeza. “Actuarán con poder y, como ha sucedido históricamente, frustrarán a los enemigos”, sostuvo el mandatario, en un tono que refuerza la postura confrontativa del régimen.
Las declaraciones llegan en un contexto de alta tensión en Medio Oriente, con amenazas cruzadas y movimientos estratégicos que mantienen en alerta a la comunidad internacional.
El presidente confirmó además que el consejo de liderazgo interino, del cual forma parte, “ha comenzado su labor” para garantizar la continuidad institucional tras la muerte del líder supremo.
La creación y puesta en marcha de este órgano provisional busca enviar una señal de cohesión interna y fortaleza militar, en medio de la acefalía que dejó el asesinato de Jameneí.
“Continuaremos con todas nuestras fuerzas por el camino marcado por el imán Khamenei”, enfatizó Pezeshkian, vinculando la gestión del nuevo triunvirato con el legado histórico del fundador de la República Islámica.