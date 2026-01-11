El presidente de Cuba le contestó a Trump: “¡No tiene moral! Cuba defenderá la Patria hasta la última gota de sangre”
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, respondió este domingo a las declaraciones de Donald Trump, quien anunció en redes sociales que cortará el suministro de petróleo y dinero venezolano a Cuba. “Nadie nos dicta qué hacer”, respondió el mandatario desde La Habana.
“No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas”, apuntó Díaz-Canel en su cuenta de la red social X, luego de que Trump asegurara que “Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y al dinero de Venezuela”.
No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas.
Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político.
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 11, 2026
Al respecto, el jefe de Estado cubano expresó: “Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político”.
“Quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza. Porque saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE.UU nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora”, acusó.
Y completó: “Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.