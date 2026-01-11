Maran Suites & Towers

El presidente de Cuba le contestó a Trump: “¡No tiene moral! Cuba defenderá la Patria hasta la última gota de sangre”

Redacción | 11/01/2026 | Internacionales | No hay comentarios

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, respondió este domingo a las declaraciones de Donald Trump, quien anunció en redes sociales que cortará el suministro de petróleo y dinero venezolano a Cuba. “Nadie nos dicta qué hacer”, respondió el mandatario desde La Habana.

“No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas”, apuntó Díaz-Canel en su cuenta de la red social X, luego de que Trump asegurara que “Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y al dinero de Venezuela”.

Al respecto, el jefe de Estado cubano expresó: “Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político”.

“Quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza. Porque saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE.UU nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora”, acusó.

Y completó: “Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.

 

