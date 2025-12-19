El presidente de Colombia, Gustavo Petro difundió una fake news sobre saqueos en Argentina
Gustavo Petro, presidente de Colombia, difundió este viernes una fake news sobre supuestos saqueos en la Argentina. El mandatario, enfrentado con Javier Milei, publicó un video de los presuntos robos, pero las imágenes originales datan de 2023.
“Se lanzan ciudadanos argentinos a saquear establecimientos de comida en las afueras de Buenos Aires”, escribió Petro en su cuenta de X. Acompañó el mensaje con un video de 35 segundos en el que se repasaban los episodios, con una periodista explicando lo que sucedía.
El detalle que le hicieron notar otros usuarios es que el video se remonta a mediados de 2023, cuando Milei aún no estaba en el Gobierno.
El reporte que replicó este viernes Gustavo Petro es un informe de la televisión chilena. La periodista afirma que se vieron afectadas “diferentes poblaciones de las afueras de Buenos Aires, luego de que se registrara lo mismo en Neuquén, Mendoza y Córdoba”. También se refiere a más de medio centenar de detenidos.
Otro dato que demuestra que el video es extemporáneo es el pronóstico del tiempo. Según se ve en pantalla, la temperatura en Chile iría de los 5 a los 15 grados, cuando en realidad en las últimas horas el termómetro en la capital de ese país se mantiene entre los 13 y los 26 grados, más cerca de los registros del verano que está por empezar.
Petro publicó su mensaje este viernes a las 12.22. A pesar de las advertencias de los usuarios, pasadas las 14 (hora argentina) lo mantenía en su perfil. Y, además, aún no había hecho una aclaración sobre el error.
Se lanzan ciudadanos argentinos a saquear establecimientos de comida en las afueras de Buenos Aires. pic.twitter.com/FqHifxusc8
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 19, 2025
Los saqueos que se ven en el video son los que ocurrieron en agosto de 2023, con ataques a supermercados y otros locales en José C. Paz, Moreno, Tigre, Escobar y Merlo. Eran los últimos meses del Gobierno de Alberto Fernández. Las autoridades locales y nacionales, en ese momento, evitaron hablar de “saqueos” y prefirieron calificar los episodios como “robos en poblado en banda” y ataques “coordinados”.
Los cruces con Petro y Milei tuvieron su pico en marzo de 2024, cuando el presidente colombiano expulsó a todos los diplomáticos argentinos en su país. Fue como respuesta a el duro calificativo que le puso el libertario: lo había llamado “asesino terrorista”.
Meses antes, en las primeras semanas de Milei como presidente, Petro reglamentó la educación pública universitaria gratuita en Colombia. En ese caso, fue una reacción al proyecto del argentino para arancelar la universidad a estudiantes extranjeros.