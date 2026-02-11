El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que fue blanco de un intento de asesinato
Gustavo Petro inició un viaje por el interior de Colombia que lo llevó al departamento de Córdoba, en el Caribe, donde este lunes por la noche vivió momentos de tensión cuando volaba en un helicóptero y aseguró que se salvó, “escapándome de que me maten”, pero que temía que le dispararan a su helicóptero. Los agresores, en este caso, serían miembros de organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Se trata de lo que el presidente de Colombia denominó una “nueva junta del narcotráfico” que busca asesinarlo más o menos desde 2022, cuando inició su mandato.
De hecho, el área que visitó esta semana Gustavo Petro es conocida por ser territorio del Clan del Golfo, un poderoso cartel de Colombia que la semana pasada suspendió su diálogo por la paz con el Gobierno porque Bogotá anunció un trato con Estados Unidos para atrapar al jefe de la organización, apodado “Chiquito Malo”.
La que peor lo pasó esta semana fue la senadora indígena Aida Quilcué, quien sí fue efectivamente secuestrada por guerrilleros en el suroeste de Colombia y fue encontrada “libre y a salvo” unas horas más tarde.
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó que Quilcué y sus escoltas “están bien”, y el equipo de la senadora confirmó a través de X que fueron “rescatados gracias a la rápida acción de la Guardia indígena del departamento del Cauca”.