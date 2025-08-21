El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó la barbarie en Avellaneda y responsabilizó a la CONMEBOL
El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó la violencia desatada por las barrabravas durante el partido en Avellaneda y tildó de “irresponsable” a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). reveló que la Cancillería chilena está trabajando para garantizar el regreso seguro tanto a los futbolistas como a los hinchas de la ‘U’, y denunció el problema que supone, en general, la presencia de estas barras radicales en el fútbol.
“Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La Justicia deberá determinar los responsables”, señaló Boric.
— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 21, 2025
“Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”, agregó.
“Le he encargado a nuestro embajador en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, que se dirija personalmente tanto a la Comisaría donde están detenidos los hinchas de la U como al Hospital donde se encuentran los heridos para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas”, recalcó Boric en un segundo mensaje en su cuenta oficial.