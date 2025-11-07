El posteo que Williams le dedicó a Colapinto tras ser confirmado en Alpine para la Fórmula 1 2026
Este viernes, después de la confirmación de Franco Colapinto como segundo piloto de Alpine, la escudería Williams publicó en la red social X un mensaje con la leyenda: “Felicidades Franco. Esperando con ansias más batallas en la pista en 2026″.
La dedicatoria fue acompañada por imágenes del argentino junto al español Carlos Sainz. El español fue quien finalmente se quedó con el asiento del pilarense en el comienzo de la temporada 2025, después de que el argentino sustituyera a Logan Sargeant en las últimas carreras de la campaña 2024.
Felicidades Franco
Looking forward to more battles on track in 2026 pic.twitter.com/9zSfUCAH5B
— Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) November 7, 2025
Está a la vista que el lazo entre Franco Colapinto y Williams, la escudería que le dio la oportunidad de convertirse en un piloto de Fórmula 1, resiste al tiempo y a los cambios de estructura. Por más que no estén ligados y que el argentino compita para un rival -se cree que estarán más parejos en 2026-, su exequipo transmitió su felicidad por su continuidad en la Máxima.
Esas primeras palabras, “felicidades, Franco”, fueron escritas en español pese a que el idioma principal de la cuenta es el inglés, y los agradecimientos hispanoamericanos (y principalmente argentinos) no tardaron en llegar. “Donde todo comenzó, “Gracias por darle la primera oportunidad a nuestro 43” y “Los amamos, familia de Williams” fueron algunas de las respuestas.