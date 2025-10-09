El posteo de Lionel Messi para despedir a Miguel Ángel Russo
Desde Miami, donde la selección argentina se prepara para el amistoso ante Venezuela, Lionel Messi utilizó sus redes sociales para despedir a Miguel Ángel Russo. Aunque no compartieron vínculo directo, el entrenador de Boca lo había respaldado públicamente en 2021, antes de la Copa América, deseando su consagración con la Albiceleste.
El capitán argentino publicó en su cuenta de Instagram una historia con fondo negro y una frase breve: “QEPD, descanse Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y toda la gente cercana”.
Lionel Messi publicó este mensaje en Instagram dando su pésame tras la muerte de Russo.
⚫ QEPD Miguel Ángel Russo (1956-2025) pic.twitter.com/gdHjdAg5eQ
— Fútbol Argentino ⭐⭐⭐ (@FutbolARG_2020) October 9, 2025
El posteo fue compartido desde Miami, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni se encuentra concentrado para el amistoso de este viernes ante Venezuela. En el entrenamiento del miércoles, los futbolistas realizaron además un minuto de silencio en memoria del técnico argentino.
#SelecciónMayor Nuestro mayor respeto a la memoria de Miguel Ángel Russo y el cálido abrazo a sus familiares, seres queridos y compañeros de @BocaJrsOficial.
QEPD, Miguel ️ pic.twitter.com/C79loahhUH
— Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 9, 2025
Aunque Messi y Russo nunca tuvieron trato personal ni se los vio juntos públicamente, el DT de Boca expresó en su momento una gran admiración por el capitán argentino. En 2021, cuando se preparaba la Copa América —que originalmente iba a disputarse en Argentina y Colombia, pero finalmente se jugó en Brasil—, Russo manifestó su deseo de ver campeón al conjunto nacional “principalmente por Messi”.
“Ojalá que Argentina gane la Copa. Por el país y, sobre todo, por Messi, que se lo merece más que nadie”, había declarado el entrenador xeneize en una conferencia previa al torneo. Esa banca pública quedó grabada entre las tantas muestras de respeto que el fútbol argentino le dedicó a Leo en los años previos a su primer título con la selección.
El mensaje de Messi se sumó a una ola de homenajes que unieron a jugadores, entrenadores y clubes de todo el país para despedir a Miguel Ángel Russo, símbolo de profesionalismo, humildad y lucha dentro y fuera de la cancha.