El polémico Barry Bennett se dio una vueltita por Casa Rosada y elogió a Santiago Caputo
“Estamos muy conformes”, afirmó Barry Bennett, hombre de confianza de Donald Trump, al ingresar este sábado a la Casa Rosada, donde se reunió con el asesor presidencial Santiago Caputo. La visita se produjo tras la contundente victoria legislativa de La Libertad Avanza, encabezada por el presidente Javier Milei.
En diálogo con la prensa acreditada, el consultor republicano —que mantiene vínculos directos con el entorno de Trump aunque sin cargo formal en la Casa Blanca— dejó definiciones sobre la economía argentina y su futuro político.
“Pasaron de la desesperación económica a una tremenda oportunidad para la Argentina”, resumió Bennett, destacando el giro que perciben los mercados tras las elecciones.
Desde el anuncio del salvataje económico al gobierno de Milei, Bennett mantuvo diversos encuentros con Caputo y, según versiones periodísticas, también con gobernadores. Dos semanas después del triunfo electoral, regresó a Balcarce 50 acompañado por dos asesores, y aseguró que “Santiago está haciendo un trabajo excelente, organizando el nuevo Congreso por las reformas que se necesitan”.
“Podría no ser necesario un préstamo si Argentina vuelve a los mercados”
Durante su recorrido por el Patio de las Palmeras, antes de ingresar al despacho de Caputo, Bennett señaló que “podría no ser necesario un préstamo” si el país logra retornar a los mercados de deuda gracias a la baja del Riesgo País.
El lobbista norteamericano puso el foco en las oportunidades de inversión, especialmente en el sector minero, y sostuvo que “el dinero empezará a fluir desde los minerales hacia financiar escuelas y pensiones”.
Sus dichos coinciden con las recientes declaraciones del CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, quien, en diálogo con Reuters, expresó que “hay grandes empresas que quieren invertir ahora en Argentina”, en relación con el préstamo de USD 20.000 millones que se negocia para financiar deuda soberana.
El apoyo a Caputo y la agenda de reformas
Tras una reunión de una hora y media, Bennett volvió a hablar con la prensa:
“Santiago está haciendo un trabajo excelente, organizando el nuevo Congreso por todas las reformas que se necesitan, en conjunto con el flujo de inversiones que le hacen sonar el teléfono todos los días.”
El consultor también se refirió a los rumores sobre un posible ingreso de Caputo al gabinete:
“A los Estados Unidos les gusta mucho Santiago, pero depende del presidente Milei el cargo que tendrá.”
Mientras tanto, en la planta baja de la Casa Rosada se desarrollaba una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el designado ministro del Interior, Diego Santilli, junto a gobernadores, para iniciar la ronda de negociaciones por el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales.
Bennett sobre el acuerdo comercial con EE.UU.
El estratega republicano también habló del acuerdo comercial con Estados Unidos, y aseguró que “está cerca”, aunque aclaró que los tiempos no dependen de los gobiernos directamente:
“Esos papeles del entendimiento llevan mucho tiempo, se meten los abogados y una vez que se meten todo se demora.”
Desde el gobierno de Javier Milei confirmaron que las tratativas siguen avanzando, con especial interés en los sectores de acero y aluminio, en el marco de la guerra de aranceles impulsada por Donald Trump a nivel global.