El Poder Legislativo se rinde a los pies de Milei y sancionó también la Reforma Laboral
Eliminado el polémico artículo 44 – que le reducía el salario a trabajadores con licencias médicas- el Senado finalmente convirtió en ley la Reforma Laboral enviada por el Gobierno de Javier Milei. La norma obtuvo 42 votos a favor, el mismo número que el 12 de febrero cuando el cuerpo votó el texto por primera vez, antes de que volviera con modificaciones de Diputados. Hubo 28 rechazos y 2 abstenciones de los santacruceños.
Acompañaron a La Libertad Avanza las bancadas del PRO, la UCR, Provincias Unidas y los legisladores federales que responden a los gobernadores de Salta, Misiones, Neuquén y Tucumán.
“El peronismo se mantuvo encolumnado en contra y advirtió que la norma se va a judicializar porque es “inconstitucional” y “viola el principio de no regresividad de los derechos laborales”. La CGT ya confirmó que recurrirá a la Justicia y convocó a una movilización al Palacio de Tribunales para este lunes.
Mientras el Congreso sesionó vallado por las protestas de grupos de izquierda -que protagonizaron incidentes a la mañana- en los palcos del Senado estuvo para celebrar el ministro de Interior Diego Santilli.
Si bien en esta ocasión el Senado solo debía decidir si aceptaba los retoques de la Cámara Baja o insistía con el texto original, los legisladores del peronismo se anotaron masivamente para hablar.
“Ponen en jaque la seguridad jurídica cuando proponen leyes que violan la Constitución. Esto va a generar más litigiosidad y muchas dudas en los inversores”, sentenció el senador y abogado laboralista Mariano Recalde tras apuntar que el texto viola el artículo 14 bis de la Constitución y tratados internacionales.
“Pero además, otra constante de todas estas leyes y que conspira contra la seguridad jurídica: es un trámite irregular”, aseguró Recalde, que habló de “violación de reglamentos”, y de “votos de legisladores que se supone que representan otros intereses, votando del otro lado”. Y sentenció: “Pasó con la ley Banelco, pasó con la Ley Bases. Compran a los que son de otros bloques… Todas estas cosas se haccn cuando una ley va en contra del pueblo. Cuando es a favor del pueblo, no se necesita votarla entre gallos y medianoche”.
Recalde advirtió que “seguramente esto va a generar más litigiosidad, sino muchas dudas de los inversores. Esta es una ley que desprotege desde donde se la mire (…) Una ley que empieza excluir de la Ley de Contrato de Trabajo a cada vez más actividades y sujetos. Que va directamente en contra de una disposición constitucional, el artículo 14 bis, que es el que establece que la ley le debe garantizar al trabajador jornada limitada”.
Por otra parte, Mariano Recalde consideró al FAL como “lo más grave y escandaloso”. Incluso advirtió que quienes armaron la ley “dicen que el escándalo de las licencias lo instalaron ellos para esconder y que no se discuta el FAL”, al que calificó como “un curro fenomenal. Porque no solamente subsidia despidos”.
Comparó al FAL con las AFJP, e insistió en calificarlo como “un curro fenomenal con la plata de los jubilados. Ahora no para pagar jubilaciones, sino para subsidiar empresas que despidan. Es estatizar otra vez deuda privada. La deuda que tiene un empresario con un privado, que es el trabajador, es estatizada. El que despide, nos hacemos cargo todos, con la plata de los jubilados…”. En ese sentido advirtió que propondrán la creación de una bicameral de seguimiento de los fondos de los jubilados. “Si se crea, vamos a investigar qué hacen con la plata de las jubilaciones. Y donde toquen un peso los vamos a meter presos”.
A sabiendas de que tenían la aprobación garantizada, La Libertad Avanza apenas hizo uso de la palabra. “El empleo formal privado se mantiene igual desde 2012. Sin embargo, los juicios laborales crecieron desde 2010 al 2024 en un 135%”, apuntó Juan Cruz Godoy miembro informante de los libertarios. Y agregó: “En muchos casos los trabajadores piden no ser formalizados porque perderían los beneficios económicos que reciben del Estado y los empleadores eligen no crecer con tal de no asumir nuevos riesgos laborales”.
El chaqueño aclaró que “continúan los derechos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo”. Y que entre otras cosas, se mantienen las indemnizaciones; se facilita la registración de los empleados de manera formal; se mantiene la obligatoriedad de registración, pero se agiliza el sistema y es más económico.
“Se crea el FAL (Fondo de Asistencia Laboral) como herramienta para dar certeza a empleadores y empleados. Se establece también cuáles son los servicios esenciales y los considerados de importancia trascendental para establecer una prestación mínima e irreductible”, señaló, apuntando luego que “reconocemos que en nuestro país más del 70% del trabajo es gracias a las PyMEs, por eso es importante el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones) para que se genere más producción y empleo”.
Tras él, su par rionegrina Ana Inés Marks abonó la hipótesis de que al artículo 44 “lo metieron para proteger la madre de todos los negocios: el FAL”, al que llamó “FAT, Fondo de Asistencia a la Timba”, y concluyó: “Un curro con la plata de los jubilados”.
Brevemente, la senadora pampeana Victoria Huala recordó que “no es un capricho pedir la eliminación de la cuota sindical”. Luego, señaló que “el trabajo de los gremios es representar al trabajador de verdad, pero conozco casos en los que se juntan a colgar carteles cuando no hay un gobierno kirchnerista en el Poder Ejecutivo Nacional”.
En relación a la Ley de Modernización Laboral, la pampeana cargó que “apoyar esta ley no es apoyar a las grandes empresas o a ‘patrones malos’, como algunos nos quieren hacer creer”. “Apoyar esta reforma laboral es apoyar a las pymes y al empleo real”, cerró.
A su turno, el senador Jorge Capitanich recordó los cuestionamientos del bloque Justicialista al texto oficial. “Primero, la afectación de los derechos del trabajador; segundo, afectación de los derechos colectivos; tercero, un régimen desde el punto de vista de reorganización laboral, y también integra el Fondo de Asistencia Laboral como incentivo a los despidos. También la nueva organización de la justicia de Trabajo y por último una reforma tributaria encubierta”, enumeró.
Entre las propuestas de su bancada, señaló: “¿Por qué existe un Fondo de Asistencia Laboral, que primero era 3% en forma lineal para todas las empresas, sin la diferenciación tipológica de las mismas, y ahora se planteó una diferenciación entre 1 a 2,5%, se trate de grandes empresas o de micro, pequeñas y medias empresas. Y en ese contexto, puede incrementarse a 1,5 o 3%. Lo que nosotros proponíamos era por qué no hacer directamente el ataque desde el punto de vista del régimen de incentivos a las micro empresas, que equivalen a 359 mil en la Argentina, porque efectivamente si poníamos la eliminación de las contribuciones patronales, implicaba que casi el 50% del costo total del costo laboral baja al 20%, que se subordina a los aportes personales. Tiene sentido porque el 77% del empleo informal se incuba en las microempresas. Se puede extender inclusive a medianas empresas y ese régimen puede implicar a cerca de 459 mil empresas”.
El senador Fernando Salino habló de la “violación de las formas” que para su bancada se dio en el tratamiento de ese proyecto, recordando cuando se pidió el tratamiento de “un proyecto que no estaba en la Cámara de Senadores”, en alusión a cuando se convocó a un plenario para tratar la modificación de Diputados sin que se hubiera aprobado todavía.
“Otra confusión es cuando se dice: ‘Este debate ya se hizo’, siendo que lo único que vale es el tiempo que transcurre en el Senado de la Nación. No podemos computar el tiempo de debate en la opinión pública”, apuntó.
Al cierre, y en un discurso netamente político, la jefa de bancada Patricia Bullrich le puso épica a la última sesión de las extraordinarias: “Hoy tenemos trabajadores más libres. Estamos cambiando la historia de la Argentina”.
La diputada del PRO Andrea Cristina argumentó su voto a favor señalando que “actualmente el sistema excluye a casi la mitad de los trabajadores”. “Un 43 % de los trabajadores no tiene garantizados derechos laborales. Casi 6 millones de personas sin jubilaciones ni obra social ni vacaciones pagas. Una ley de 1974 que regula una realidad que ya no existe”, apuntó y celebró que “reduce la burocracia y los costos para regularizar trabajadores” mientras que genera “previsibilidad” y “reglas claras”.
Por su parte, el jefe del bloque justicialista, José Mayans, advirtió que “esta ley va derecho al conflicto judicial” y sostuvo que durante el tratamiento de la reforma laboral se violó el reglamento interno del Senado y la Constitución Nacional “robándole” senadores a la oposición, en referencia a la salida de Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza.
Además, denunció que el Gobierno tiró “cargos, plata, fondos” para conseguir el quórum durante el debate en Diputados y apuntó contra los “gobernadores que se dicen justicialistas, que se venden por un ATN (Aportes del Tesoro Nacional)”.
Mayans calificó la iniciativa como “una ley antitrabajador” y pidió “que dejen de mentir que es para los trabajadores porque los perjudica”. También la definió como “una ley repugnantemente gorila” y sostuvo que “dicen que hoy estamos en un día histórico, y es un día vergonzoso”.
Finalmente, cuestionó el concepto de modernización laboral al advertir que “disfrazan la ley de reforma laboral atacando a las provincias” y que “la situación no mejora, sino que empeora”. “La modernización laboral va a terminar mal y este gobierno va a terminar mal”, concluyó.