El Poder Judicial de Entre Ríos registró más de 2,5 millones de actos procesales entre febrero y noviembre de 2025
Entre febrero y noviembre de 2025, el Poder Judicial alcanzó un total de 2.522.298 actos procesales, un volumen que refleja el alto nivel de actividad desarrollado en los distintos fueros e instancias de la provincia durante ese período.
Uno de los datos más relevantes es la consolidación del expediente digital: se contabilizaron 1.057.055 presentaciones digitales realizadas por abogados y abogadas, lo que confirma el avance sostenido de las herramientas tecnológicas en la tramitación judicial. En promedio, el sistema registró 19.163 movimientos diarios en jornadas con actividad, evidenciando una dinámica constante del servicio de justicia.
En ese mismo lapso se iniciaron 79.969 causas en todos los fueros e instancias. En cuanto a la producción jurisdiccional, se dictaron 42.665 sentencias definitivas y 79.493 resoluciones interlocutorias, lo que arroja un total de 122.158 resoluciones.
En primera instancia, los mayores volúmenes de resoluciones correspondieron a los fueros de Familia (24.891), Penal (24.315) y Civil y Comercial (23.408). En segunda instancia, en órganos no penales, se dictaron 2.422 sentencias y 3.449 autos, totalizando 5.871 resoluciones. En tanto, en la instancia superior, las Salas del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Tribunal en Pleno emitieron 1.791 resoluciones, de las cuales 1.058 fueron sentencias y 733 autos.
En materia no penal, se dictaron 36.744 sentencias definitivas y 59.676 resoluciones interlocutorias, alcanzando un total de 96.420 resoluciones, entre las que se incluyen 699 procedimientos constitucionales. Por su parte, en materia penal se registraron 5.921 sentencias y 19.817 autos, sumando 25.738 resoluciones.
Asimismo, durante el período analizado se llevaron a cabo 22.547 audiencias en primera instancia, además de 3.193 audiencias de mediación penal, reafirmando la importancia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos dentro del sistema judicial.
Estos indicadores dan cuenta del volumen de trabajo sostenido, la continuidad en la prestación del servicio de justicia y el fortalecimiento de las políticas de modernización y gestión judicial implementadas a lo largo de 2025.