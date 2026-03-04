El Poder Judicial convoca a psiquiatras para cubrir un cargo interino en el ETI de Federación
El Poder Judicial de Entre Ríos lanzó una convocatoria dirigida a profesionales de la disciplina Psiquiatría con el objetivo de cubrir un cargo interino que próximamente quedará vacante en el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de Federación.
Para integrar el ETI es necesario cumplir con una serie de requisitos establecidos por la normativa vigente. Entre ellos, residir en la localidad donde se desempeñe el cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 inciso 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
También se deberán considerar las incompatibilidades previstas en las leyes Nº 7413, Nº 6902 y Nº 5143, así como contar con título habilitante, antigüedad mínima en el ejercicio profesional y formación específica, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Procesal de Familia Nº 10.668 y en el Acuerdo General Nº 02/21 del Superior Tribunal de Justicia.
Asimismo, los aspirantes deberán disponer de disponibilidad horaria, tal como lo estipula el artículo 10 de la Ley Nº 5143.
Quienes cumplan con los requisitos y estén interesados en postularse deberán completar el formulario de inscripción disponible online, el cual permanecerá habilitado hasta el lunes 16 de marzo a las 8.
Según se informó, el Superior Tribunal de Justicia podrá realizar entrevistas a los postulantes que, además de cumplir con los requisitos, acrediten mayor formación y experiencia en las temáticas requeridas.
De acuerdo con la Ley Procesal de Familia Nº 10.668, quienes integren los equipos interdisciplinarios deben poseer título habilitante en la disciplina correspondiente, haber ejercido la profesión de manera ininterrumpida durante al menos tres años y contar con formación específica en temática de familia y perspectiva de género, además de superar el concurso de idoneidad que disponga el Superior Tribunal de Justicia.
Por su parte, el Acuerdo General Nº 02/21 del Superior Tribunal de Justicia establece que los profesionales deberán contar con título profesional, ejercicio ininterrumpido de la profesión durante los últimos tres años, formación en temática de familia y perspectiva de género, y especialización forense cuando exista oferta académica.
Además, las capacitaciones o cursos de especialización deberán haber sido realizados dentro de los últimos cinco años previos a la designación.
Las demás normativas vinculadas pueden consultarse en el sitio web oficial del Poder Judicial de Entre Ríos.