El Poder Judicial convoca a psiquiatras para cubrir un cargo interino en Concepción del Uruguay y Colón
El Poder Judicial de Entre Ríos abrió una convocatoria dirigida a profesionales de la Psiquiatría para cubrir un cargo interino en el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de Concepción del Uruguay, con colaboración en el ETI de Colón, hasta tanto se produzca la cobertura definitiva del puesto o se dicte una nueva disposición.
Según se informó oficialmente, la convocatoria apunta a reforzar el funcionamiento de los equipos técnicos que intervienen en causas del fuero de Familia, un área clave del sistema judicial provincial.
Requisitos para la postulación
Para integrar los Equipos Técnicos Interdisciplinarios, los aspirantes deberán cumplir con una serie de condiciones establecidas en la normativa vigente. Entre los principales requisitos se destacan:
- Residencia en la localidad asiento del cargo, conforme al Artículo 17 inciso 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
- Cumplimiento del régimen de incompatibilidades previsto en las Leyes Nº 7413, Nº 6902 y Nº 5143.
- Título habilitante, antigüedad mínima y formación específica, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley Procesal de Familia (Ley Nº 10.668) y el Acuerdo General Nº 02/21 del Superior Tribunal de Justicia.
- Disponibilidad horaria, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 10 de la Ley Nº 5143.
En particular, la normativa exige ejercicio profesional ininterrumpido durante los últimos tres años, formación especializada en la temática de familia y perspectiva de género y, cuando exista oferta académica, especialización forense.
Cómo postularse y plazos
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos deberán completar el formulario de inscripción online, disponible en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpW_Z0esPBA0tIzUyHZa4xfz9qQB_780ZejOEGE5YQjN5_yQ/viewform
El formulario permanecerá habilitado hasta el lunes 19 de enero de 2026, a las 9.00 horas.
Desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) se indicó que, de acuerdo con la evaluación de antecedentes, podrán realizarse entrevistas a aquellos aspirantes que, además de cumplir con los requisitos formales, acrediten mayor formación y experiencia en las temáticas específicas del cargo.
Marco legal
La convocatoria se apoya en la Ley Procesal de Familia Nº 10.668, que regula la integración de los Equipos Interdisciplinarios, y en el Acuerdo General Nº 02/21 del STJ, que establece los requisitos aplicables a designaciones suplentes, interinas, temporarias o provisorias.
Las personas interesadas pueden consultar el detalle de las normativas citadas en el sitio oficial del Poder Judicial de Entre Ríos: www.jusentrerios.gov.ar.