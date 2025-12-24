El Poder Judicial concretó 110 subastas electrónicas exitosas durante 2025
Durante el año 2025, el Poder Judicial llevó adelante 110 subastas electrónicas exitosas, que permitieron recaudar más de 2.500 millones de pesos. En paralelo, ya se encuentran decretados y cargados 17 nuevos remates para los primeros meses de 2026, lo que anticipa un nivel de actividad similar al del período que finaliza.
Según datos oficiales, al 22 de diciembre de 2025 se concretaron con éxito 110 subastas, contabilizando como una unidad aquellos remates masivos integrados por lotes de bienes muebles. Como resultado, se recaudaron 2.507.160.959,39 pesos, monto que no incluye los honorarios de los martilleros y martilleras intervinientes, ni las comisiones correspondientes al servicio del portal.
Dentro de los plazos establecidos, seis remates permanecen pendientes de pago, mientras que una subasta continúa en curso, con fecha de finalización prevista para el 30 de diciembre.
Durante el mismo período, 42 subastas fueron suspendidas, en su mayoría por acuerdo de partes o por defectos en las publicaciones y/o notificaciones. Además, 18 procedimientos fracasaron: 10 por falta de ofertas, quedando los bienes desiertos, y ocho por incumplimientos de postores remisos. En estos últimos casos, se promovió la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 26º del Reglamento, junto con las normas procesales correspondientes.
Desde el punto de vista estadístico, se mantiene una tendencia estable en la cantidad de postores remisos, que representan menos del 5 por ciento del total de remates decretados desde la implementación del sistema de subastas electrónicas.
En cuanto a la proyección para el próximo año, ya se encuentran decretadas y cargadas 17 nuevas subastas para los meses de febrero, marzo y abril de 2026, estimándose un volumen de trabajo equivalente al registrado durante 2025.
De acuerdo con el registro oficial, al 22 de diciembre se contabilizan 17.220 usuarios habilitados para ofertar o pujar desde distintos puntos del país, de los cuales 16.943 son personas físicas y 277 personas jurídicas. Esta cifra continúa en crecimiento sostenido, ya que diariamente se reciben nuevas solicitudes de inscripción, sin que se haya registrado una merma desde la puesta en funcionamiento del sistema.
Este incremento permanente de postores favorece el desarrollo y la transparencia de las subastas electrónicas, consolidando el mecanismo como una herramienta eficiente para la gestión judicial de bienes en remate.