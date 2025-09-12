El pobrísimo discurso de Karina Milei en Tucumán se viralizó en redes
Karina Milei decidió salir de abajo de la tierra y reapareció durante un acto en Tucumán, donde la cúpula de La Libertad Avanza (que cada vez es más chica) inauguró la campaña nacional para competir el próximo 26 de octubre. Ante un estadio semivacío y hasta reducida su dimensión con telones divisorios, la hermana del presidente dio que hablar en El Jardín de la República.
Karina se mostró acompañada por el ministro del Interior, Lisandro Catalán, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y otras “figuras” libertarias como Lilia Lemoine e Iñaki Gutiérrez, en un intento demostrar algo de unidad en medio de una grieta tremenda.
Karina Milei en Tucumán.
Tuvieron que tapar las tribunas porque no fue ni el 50% de la gente que esperaban. Su discurso duró dos minutos, y en el mismo dio mucha vergüenza. Este momento de la Argentina va a quedar como la etapa mas bizarra de la historia. pic.twitter.com/A3bOnmKifh
— Editor✍ (@Editor_76) September 12, 2025
Allí, en el Club Villa Luján, la hermana del presidente que está envuelta en uno de los peores casos de corrupción y coimas de la historia argentina, habló ante las personas que se acercaron al lugar y los funcionarios presentes, destacándose en redes que no solo los asistentes podían ingresar con INVITACIÓN, sino que a la vez se denunciaron “clásicos” incentivos para concurrir en zonas periféricas o segmentos vulnerables de la comunidad tucumana.
Desbordó de gente el baño de este lugar donde esta noche se presentó Karina Milei en Tucumán. Al parecer había un solo inodoro, y eso llevó a colapsar el baño.
Por suerte no fue nadie al acto, y las colas fueron relativamente cortas. pic.twitter.com/T5tG1zBcit
— La Coima Avanza (@La_CoimaAvanza) September 12, 2025
Pero, como ha sucedido otras veces, el discurso de Karina fue realmente paupérrimo, con frases completamente vacías y muchos problemas al momento de sobrellevar un hilo conductor de la narrativa, no obstante la secretaria general de la Presidencia se embargaba de éxtasis al ver los aplausos de Menem y Catalán, tras cada frase que lograba cerrar con elocuentes complicaciones pese al contenido hueco.
FRACASO rotundo del acto de campaña de la @llatucoficial en #Tucuman. Las tribunas vacías y la gente cantando “Alta Coimera” a Karina al recibirla pic.twitter.com/OY6rogFT7V
— Paolo Rocca (@paolorocca78) September 12, 2025
Por eso las redes reaccionaron con un montón de memes que se hicieron viral en las últimas horas, como también una frase insólita que Karina lanzó y que rememora a otras épocas de la Argentina no muy lejanas: “Los cambios están viniendo, ya se van a notar”.