El pobrísimo discurso de Karina Milei en Tucumán se viralizó en redes

12/09/2025 | Destacadas, Política

Karina Milei decidió salir de abajo de la tierra y reapareció durante un acto en Tucumán, donde la cúpula de La Libertad Avanza (que cada vez es más chica) inauguró la campaña nacional para competir el próximo 26 de octubre. Ante un estadio semivacío y hasta reducida su dimensión con telones divisorios, la hermana del presidente dio que hablar en El Jardín de la República.

Karina se mostró acompañada por el ministro del Interior, Lisandro Catalán, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y otras “figuras” libertarias como Lilia Lemoine e Iñaki Gutiérrez, en un intento demostrar algo de unidad en medio de una grieta tremenda.

Allí, en el Club Villa Luján, la hermana del presidente que está envuelta en uno de los peores casos de corrupción y coimas de la historia argentina, habló ante las personas que se acercaron al lugar y los funcionarios presentes, destacándose en redes que no solo los asistentes podían ingresar con INVITACIÓN, sino que a la vez se denunciaron “clásicos” incentivos para concurrir en zonas periféricas o segmentos vulnerables de la comunidad tucumana.

Pero, como ha sucedido otras veces, el discurso de Karina fue realmente paupérrimo, con frases completamente vacías y muchos problemas al momento de sobrellevar un hilo conductor de la narrativa, no obstante la secretaria general de la Presidencia se embargaba de éxtasis al ver los aplausos de Menem y Catalán, tras cada frase que lograba cerrar con elocuentes complicaciones pese al contenido hueco. 

Por eso las redes reaccionaron con un montón de memes que se hicieron viral en las últimas horas, como también una frase insólita que Karina lanzó y que rememora a otras épocas de la Argentina no muy lejanas: “Los cambios están viniendo, ya se van a notar”.

