El Plan Paraná 100% LED ya tiene un 80% de avance y superó las 15.000 luminarias instaladas
El programa Paraná 100% LED, impulsado por la Municipalidad de Paraná con recursos propios, continúa avanzando en la modernización del sistema de alumbrado público en toda la ciudad. Actualmente el plan registra un 80% de ejecución, con más de 15.000 luminarias LED instaladas en más de 170 vecinales.
En los barrios Altos del Paracao I y II se colocaron 225 nuevos artefactos LED. La intendenta Rosario Romero y el viceintendente David Cáceres recorrieron el sector junto a vecinos para supervisar los trabajos y dialogar sobre nuevas demandas del barrio.
Durante la visita, Romero destacó el impacto de la obra en la vida cotidiana de los vecinos y afirmó: “En Altos del Paracao I y II instalamos 225 luminarias LED. El cambio es inmediato: la diferencia en la calidad de luz transforma el barrio, mejora la visibilidad y permite que los vecinos se apropien de los espacios públicos también en horario nocturno. Cuando el Estado planifica e invierte con recursos propios, los resultados se ven”.
La intendenta también subrayó que se trata de una política pública sostenida para modernizar el alumbrado urbano: “Ya llevamos 15.000 luminarias colocadas en toda la ciudad, lo que representa un 80% del programa. No es una intervención aislada: es una decisión estratégica para modernizar el alumbrado, reducir el consumo energético y fortalecer la seguridad urbana. Vamos a completar el 100% del recambio porque entendemos que la iluminación es mejorar la calidad de vida”.
En ese marco, la presidenta municipal valoró además el diálogo con los vecinos durante la recorrida: “Conversamos sobre la necesidad de avanzar en la nomenclatura de las calles, que hoy están identificadas con números, y sobre cómo seguir poniendo en valor los espacios verdes. La obra pública se potencia cuando se construye escuchando a la comunidad”.
Por su parte, el viceintendente David Cáceres destacó que la incorporación de tecnología LED genera beneficios múltiples: “El recambio no solo significa un ahorro energético para el Municipio, sino también mayor seguridad y mejor transitabilidad. Es una inversión que impacta directamente en la vida diaria de las familias”.
El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, precisó que desde el inicio de la gestión ya se instalaron 15.000 artefactos LED y el objetivo es completar el 100% del programa hacia fines de 2026.
Entre los vecinos del barrio, Francisco Muñoz valoró la intervención y sostuvo: “El barrio cambió completamente. Hoy tenemos más iluminación, más seguridad y eso nos da mucha tranquilidad”.