El PJ respaldó al gobernador Quintela tras la denuncia del fiscal Stornelli por presunta instigación a la violencia
El Partido Justicialista emitió un comunicado este jueves para expresar su solidaridad con el gobernador Ricardo Quintela y repudió la denuncia impulsada por el fiscal Carlos Stornelli por las declaraciones que realizó en un programa de radio, donde afirmó que el Gobierno de Javier Milei “no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027”.
“No tiene ningún sustento: se origina en una opinión del gobernador realizada en un medio de comunicación y es llevada adelante por un fiscal con una larga trayectoria en causas armadas, extorsiones y persecución a los peronistas”, expresaron en el comunicado del PJ sobre la denuncia que pesa sobre Quintela por presunta instigación a la violencia colectiva.
COMUNICADO DEL PARTIDO JUSTICIALISTA
SOLIDARIDAD CON EL GOBERNADOR QUINTELA
El Partido Justicialista repudia la denuncia impulsada por el fiscal Carlos Stornelli contra el gobernador de La Rioja, el compañero Ricardo Quintela.
La denuncia no tiene ningún sustento: se origina…
— Partido Justicialista (@p_justicialista) February 26, 2026
Y advirtieron que “se trata de un nuevo episodio de persecución política y de la utilización del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento contra dirigentes de la oposición al gobierno de Milei”.