El PJ entrerriano reunió a intendentes, legisladores y autoridades partidarias y fijó postura contra las reformas impulsadas por los gobiernos nacional y provincial
El Partido Justicialista de Entre Ríos reunió este lunes 9 de febrero a intendentes, legisladores nacionales y provinciales y autoridades partidarias en una reunión ampliada del Consejo Provincial que se desarrolló en la sede del Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos y Afines (SUTEP).
El encuentro fue encabezado por su presidente, José Cáceres, y se realizó con modalidad mixta, con una nutrida concurrencia presencial y la participación virtual de distintos dirigentes. El debate se extendió durante más de tres horas.
Durante la reunión se abordó un temario centrado en la realidad política del PJ y el análisis de la coyuntura, con un repaso de iniciativas del gobierno nacional y del gobierno provincial. En ese marco, se expresó un rechazo categórico al intento de reforma constitucional en la provincia que, según manifestaron, impulsa el gobierno entrerriano a través de sus voceros y que, a su entender, no responde al interés social y político de los entrerrianos.
También se realizó un análisis del sistema previsional, donde coincidieron en mantener una postura crítica ante una eventual reforma impulsada por el oficialismo provincial y se evaluó la necesidad de promover una propuesta alternativa. A su vez, se cuestionó el proyecto de reforma laboral que promueve el gobierno nacional de Javier Milei.
Entre las definiciones, se resolvió consolidar y ampliar el espacio con los distintos sectores y autoridades partidarias de la provincia, establecer un sistema de articulación para unificar y difundir posiciones políticas y trabajar en conjunto una estrategia comunicacional, promoviendo documentos y posicionamientos sobre los temas de la agenda provincial y nacional.
Además, se remarcó la necesidad de avanzar en la conformación de equipos político-técnicos, realizar un seguimiento crítico de la gestión del gobierno de Rogelio Frigerio y comenzar a trabajar de manera conjunta en un programa de gobierno con vistas al 2027.
Participaron del encuentro Rosario Romero (Paraná); José Eduardo Lauritto (Concepción del Uruguay); Gustavo Bordet, Guillermo Michel, Adán Humberto Bahl y Blanca Inés Osuna, como legisladores nacionales.
También estuvieron presentes, por orden alfabético: Juan José Amavet (Santa Anita); Damián Arévalo (San José de Feliciano); Lorena Maricel Arrozogaray, Silvia Mariel Ávila, Juan José Bahillo, Enrique Tomás Cresto, Silvina Soledad Decco, José María Kramer y María Laura Stratta, como diputados provinciales; Juan Diego Conti, Martín Héctor Oliva, Víctor Horacio Sanzberro y Claudia Fabiana Silva, como senadores provinciales; junto a intendentes, integrantes del Consejo Provincial y dirigentes de distintas localidades de la provincia.