El piloto Agustín Issin Hansen aseguró que los boletos aéreos de Adorni de Punta del Este a Buenos Aires los pagó Marcelo Grandio
Agustín Issin Hansen se presentó por voluntad propia en Comodoro Py para declarar en la causa que investiga el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia a Punta del Este en un jet privado. El piloto y broker, aseguró que los pasajes del vuelo de regreso de la ciudad balnearia fueron pagados por Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública y amigo personal del jefe de Ministros.
Issin Hansen acudió al Juzgado Federal N° 4 donde declaró durante más de cuatro horas ante el juez federal Ariel Lijo, reconociendo que fue quien le revendió los pasajes de Punta del Este a Buenos Aires a Marcelo Grandio, amigo de Adorni que, además, tiene un contrato con el Estado.
Esa factura, que ya está en poder del fiscal Gerardo Pollicita, se emitió el 9 de marzo y fue por un valor de 3.000 dólares. En el caso del vuelo de ida, la productora de Grandio abonó 4.380 dólares
El jefe de Gabinete, sin embargo, dijo otra cosa este miércoles. “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué”, afirmó. Sin embargo, ni la factura del viaje de ida, ni tampoco la de la vuelta están a nombre de él.
Este miércoles, el juez Lijo ordenó, a pedido del fiscal Pollicita, levantar el secreto fiscal sobre Grandio y sobre la empresa Alpha Centauri SA, la compañía de taxis aéreos con la que se hizo el viaje a Punta del Este. Esta decisión de Lijo está en línea con la investigación por el posible delito de dádivas.
Lijo quiere tener las facturas de ese viaje y por eso realizó una orden de presentación en las oficinas de Alpha Centauri ubicadas en San Fernando.
El recibo, que fue incorporado al expediente, informa la compra de un paquete de 10 vuelos por un total de 42.250 dólares a la firma Alpha Centauri S.A. Uno de esos tramos, cuyo valor sería 4.250 dólares, fue utilizado por la familia del vocero el 17 de febrero.
Sobre esta operación, Issin Hansen explicó que el traslado de regreso se lo revendió a Grandio por 3.000 dólares –una cifra menor al costo–, pese a que el conductor no volvió con Adorni a la Argentina. Además presentó una factura que, llamativamente, está fechada el 9 de marzo, varias semanas después del viaje, cuando el escándalo comenzaba a trascender.
Asimismo, como Grandio está contratado por la TV Pública a través de una productora Imhouse, Lijo pidió a la Oficina de Contrataciones del Poder Ejecutivo y a la TV Pública, los contratos que hay con el periodista.