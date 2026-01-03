El peronismo y la izquierda unidos en el repudio a la intervención de Trump en Venezuela
La decisión de Donald Trump de avanzar con un ataque aéreo sobre Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, el Partido Justicialista emitió un breve comunicado en el que expresa su repudio y condena a los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela.
En el mensaje se advierte que el avance de las tropas norteamericanas “constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas”. “Reafirmamos los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos. América Latina es territorio de paz y soberanía”, completa.
Entre los distintos dirigentes del peronismo hubo coincidencia en que el bombardeo de Estados Unidos sobre Caracas es una intromisión en los conflictos internos de un país y advierte que la operación de Trump tiene como objetivo “los recursos de Venezuela”.
Por su parte, el gobernador Axel Kicillof condenó el accionar militar de Estados Unidos y advirtió que las operaciones sobre Caracas “vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconocen el principio de no intervención”.
Mientras que el riojano Ricardo Quintela expresó su “profunda preocupación y condena enérgica frente a los hechos de violencia registrados en la República Bolivariana de Venezuela, que ponen en riesgo la vida de civiles y vulneran principios fundamentales del derecho internacional”.
La Cámpora, a su vez, definió la operación de Trump como “la intervención militar por petróleo” y denuncia que “representa una gravísima violación a la soberanía de la región, al derecho internacional y un acto de imperialismo explícito y violento”.
“Los bombardeos en el territorio del pueblo de Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro representan un peligro extremo para toda la región y responde a una lógica de saqueo, control y dominación que pretende Estados Unidos sobre los recursos estratégicos de los pueblos de América Latina y particularmente sobre el petróleo de Venezuela”, precisa la organización que responde a Máximo Kirchner.
Además, cuestionó el festejo de Javier Milei acusándolo de ser “un auténtico empleado de Donald Trump”. “El mismo presidente que planea entregar nuestros recursos naturales con el RIGI, que traiciona el reclamo sobre Malvinas y que festeja con el embajador Lamelas la prisión de Cristina”, concluye el mensaje la organización haciendo referencia a la situación de la ex presidenta.
En tanto, el Frente Renovador de Sergio Massa también se manifestó en forma categórica contra “la intervención o invasión militar” de Estados Unidos en Venezuela. A su vez, califica la acción de Trump como “antidemocrática y unilateral” por eludir el debate y la autorización del parlamento estadounidense apelando a una acusación de “narcoterrorismo”.
Otro de los que rechazó la intervención norteamericana fue Juan Grabois, quien cargó duro contra los sectores del oficialismo que celebraron la captura del presidente venezolano acusándolos de “idiotas”. “No importa si es Maduro, Lula o Kast. Es invasión, bombardeo y secuestro. Es guerra. Es la destrucción del derecho público internacional. Es ilegal. Es criminal. Es el fin de Latinoamérica como zona de paz”, alertó.
El diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria) relacionó el caso de Venezuela con la situación que se dio en su momento con Saddam Hussein, el derrocado presidente de Irak, y el jefe libio Muamar Gadafi.
“El maldito petróleo más la indocilidad de Maduro… le pasó como a Saddam Hussein en Irak y a Kadafi en Libia, jamás le pasaría a las monarquías dóciles aunque violen todos los derechos humanos”, dijo el legislador.
Por su parte, Victoria Tolosa Paz cargó contra el Presidente por “festejar el inexplicable bombardeo de Estados Unidos a Venezuela”. “Javier Milei terminó de recibirse de gran cipayo”, remató la diputada
“No podemos aceptar que el Presidente, en nombre de nuestro país, avale bombardeos y el secuestro de un presidente, en cualquier lugar del mundo”, señaló la legisladora, quien resaltó que tanto Trump como Milei “se fueron al carajo”.
El legislador porteño Leandro Santoro también salió cruzar a Milei al advertir que “es una locura” que celebre “semejante violación al derecho internacional”. “América es una región de paz. Argentina siempre defendió la autoderminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Decir esto no te convierte en simpatizante de Maduro, te reafirma como demócrata”, fundamentó.
Desde la izquierda, la diputada Myriam Bregman, también condenó la intervención de Estados Unidos y cargó con la dirigencia argentina que celebró la captura de Maduro. “De festejar el ataque imperialista a un pueblo hermano no se vuelve. Los ‘defensores de la república’ eran simples trapos de piso de Trump”, deslizó la legisladora.