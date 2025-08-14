El peronismo entrerriano se divide en épocas de imprescindible unión
El frente “Fuerza Entre Ríos”, que lidera el Partido Justicialista y cuyos referentes son Adán Bahl y Guillermo Michel, sufrió un revés luego que la Justicia Electoral de la provincia rechazara la impugnación que habían presentado contra el espacio “Ahora la Patria”, que encabeza la diputada nacional Carolina Gaillard.
El sector de Bahl y Michel, alineado a nivel nacional con “Fuerza Patria”, había manifestado que la lista de Gaillard y Paola Rubattino confundía al electorado por la elección del nombre. “Tiende a la confusión ideológica y material, carece de buena fe en la elección del nombre y solo tiene como objeto perjudicar el voto genuino del electorado”, denunciaron.
Los apoderados de la alianza Ahora la Patria salieron a contestar con firmeza la impugnación presentada, señalando que “el planteo carece de sustento legal y político”.
El punto determinante, remarcaron, es dónde se libra la contienda electoral y quiénes son sus electores. “En el distrito Entre Ríos, que es el ámbito exclusivo en el que se presenta nuestra alianza, no existe registrada ninguna otra fuerza electoral con un nombre igual o que pueda generar confusión”, indicaron.
Desde el frente liderado por Gaillard -quien irá como candidata a senadora- subrayaron que “la Ley 23.298 protege la exclusividad del nombre sólo dentro del mismo distrito y categoría electoral. No se puede invocar una supuesta semejanza con alianzas de otras provincias para impedir la participación. El análisis es estrictamente local y en Entre Ríos no hay ninguna coincidencia que habilite la impugnación”.
“Incluso, el nombre Ahora la Patria ya fue reconocido por la Justicia Electoral en la provincia de Buenos Aires, lo que refuerza su validez y demuestra que tampoco es idéntico al de ninguna otra fuerza registrada en el país”, argumentaron.
En el plano político, los apoderados apuntaron directamente contra el Partido Justicialista. “La mala fe está en la lista del PJ, que intenta poner trabas judiciales para frenar lo que no puede resolver en las urnas. Pretenden confundir al electorado con argumentos falsos para preservar su control de la oferta electoral, aún a costa de restringir la competencia democrática”, expresaron.
También advirtieron: “El PJ parece ocuparse más de atacar a Ahora la Patria que de enfrentar a (Rogelio) Frigerio y a La Libertad Avanza. Nuestra prioridad es distinta: queremos defender a Entre Ríos y enfrentar las políticas de ajuste que dañan a nuestra gente”.
Finalmente, reafirmaron que Ahora la Patria seguirá en carrera. “Vamos a estar en la boleta de octubre para representar a Entre Ríos con firmeza, convicción y coherencia política. No vamos a permitir que se utilicen mecanismos judiciales para silenciar la voz de quienes no especulan y no se resignan”.