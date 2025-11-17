El peronismo busca impedir la asunción de Lorena Villaverde en el Senado en medio de sospechas y apoyos divididos
El peronismo avanzará este martes en un intento por bloquear la asunción de Lorena Villaverde, diputada de La Libertad Avanza (LLA) y senadora electa por Río Negro, cuyo pliego será tratado desde las 11:00 en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Lo que habitualmente es un trámite formal se transformó en un caso excepcional debido a las múltiples controversias que rodean a la dirigente.
Villaverde enfrenta acusaciones que van desde su cercanía con Federico “Fred” Machado —empresario recientemente extraditado a Estados Unidos por una causa de narcotráfico, y quien además financió la campaña de José Luis Espert en 2019— hasta denuncias por venta irregular de terrenos en Las Grutas y gastos de campaña con montos llamativos para 2025. A esto se suma que la rionegrina registra una detención en Estados Unidos en 2002 por compra de cocaína, y mantiene una relación personal con Claudio Ciccarelli, primo de Machado y señalado como su testaferro.
Con estos antecedentes, el bloque de Unión por la Patria (UxP) buscará lograr un dictamen de mayoría en contra del pliego. Para eso necesita 10 firmas y cuenta con 8 propias. En ese contexto, en las últimas horas surgieron señales de apoyo de los senadores Pablo Blanco (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (larretista), quienes finalizan su mandato. También entra en consideración la firma de Mónica Silva, senadora rionegrina cercana al gobernador Alberto Weretilnek.
El dictamen deberá luego discutirse en la sesión preparatoria del 28 de noviembre, cuando juren los nuevos senadores. Allí se define la última oportunidad de Villaverde para asumir la banca por la minoría, ya que fue superada por el peronista Martín Soria en la elección. Como la votación se hará con la composición actual del Senado, LLA quedará en clara minoría para sostener su pliego. Se necesita mayoría simple (37 votos) para impedir su ingreso: el peronismo tiene 33 y, con los apoyos mencionados, quedaría a un solo voto de alcanzar su objetivo.
Mientras tanto, desde la conducción libertaria no se observa un operativo de defensa contundente. Según Infobae, Patricia Bullrich, quien asumirá la jefatura del bloque libertario en el Senado a partir del 10 de diciembre, no habría intervenido para asegurar respaldos. Una fuente del espacio afirmó: “No van a hacer un gran esfuerzo porque si queremos insistir con ficha limpia no podemos tenerla sentada en el Senado”. Y agregaron: “Que lo definan los radicales y los provinciales; si ellos acompañan el pliego veremos cuántos votos tenemos en el recinto”.
Si Villaverde no logra asumir, su reemplazante será Enzo Fullone, segundo en la lista. También él fue objeto de polémicas, tras versiones que lo señalaban como “hijastro” de Fred Machado. Fullone lo negó categóricamente, afirmando: “No conozco a Fred Machado, eso es totalmente falso. Mi mamá tampoco lo conoce. Ya envié cartas documento a periodistas para que se retracten”.
El tratamiento del pliego de Villaverde se convirtió así en una pulseada política cargada de denuncias, tensiones internas y negociaciones que pueden redefinir la integración del Senado antes del recambio legislativo.