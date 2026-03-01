El Pentágono niega que Irán haya dañado el portaaviones Abraham Lincoln
Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este domingo haber atacado el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, ubicado en la zona del Golfo, después de que el líder supremo iraní muriera en una ofensiva militar de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, el Pentágono lo negó.
“El portaaviones estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos”, afirmaron desde la agencia de noticias oficial iraní en un comunicado difundido por medios locales, y advirtieron que “la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas”.
Es la primera vez que desde Teherán apuntan directamente a uno de los buques insignia de la Armada norteamericana desde el inicio del conflicto. Sin embargo, el Pentágono salió negar que el buque haya sido alcanzado.
El ataque tampoco pudo ser verificado de manera independiente. No está claro si el lanzamiento de los misiles hacia el portaaviones realmente ocurrió o si el anuncio forma parte de una campaña propagandística destinada a proyectar fortaleza ante los partidarios del régimen en un momento de extrema vulnerabilidad, tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei y de decenas de altos mandos militares en los bombardeos del sábado llevados a cabo por Israel y Estados Unidos.
Por lo pronto, el ejército estadounidense había reportado daños mínimos y ninguna baja pese a “decenas de ataques con misiles y drones iraníes” desde el inicio del conflicto.
El portaaviones estadounidense Abraham Lincoln había llegado a la zona del Golfo el 25 de enero pasado junto a tres destructores de misiles guiados. Según se informó en ese entonces era “para reforzar la presencia naval estadounidense durante las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear”.
El USS Abraham Lincoln es el quinto portaaviones de la clase Nimitz de la Armada estadounidense. Lleva aviones furtivos F-35, capaces de evadir los radares enemigos y cuenta con tres destructores equipados con misiles de crucero Tomahawk para ataque terrestre. El navío, suele ir acompañado de un submarino de propulsión nuclear, que dispara el mismo tipo de arma.
El presunto ataque informado por los Guardianes de la Revolución se suma a los ocho oleadas de misiles y drones contra Israel y bases militares estadounidenses ubicadas en Bahréin, Kuwait y Qatar.