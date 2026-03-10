El pedido realizado por familiares de alumnos de la Escuela Nº 102 “17 de Agosto” de Aranguren ingresó al CGE
El planteo realizado por familias de la Escuela Primaria NINA NEP Nº 102 “17 de Agosto” de Aranguren para revisar la obligatoriedad de la modalidad de jornada extendida ya fue elevado al Consejo General de Educación (CGE), donde tramita bajo el expediente Nº 3348151. Los padres también solicitaron un pronto despacho y una medida de no innovar mientras se analiza el caso.
El pedido fue acompañado por 163 firmas de madres, padres y tutores de la comunidad educativa. Inicialmente fue presentado en la institución y luego remitido por las vías administrativas correspondientes hasta el organismo provincial, donde actualmente se encuentra en etapa de evaluación.
Argumentos del planteo
Según explicaron las familias, el reclamo se fundamenta en cuestiones edilicias, organizativas y pedagógicas vinculadas al funcionamiento de la jornada extendida en la única escuela primaria de la localidad.
Entre los argumentos se mencionan dificultades para albergar simultáneamente todas las divisiones dentro del edificio escolar, lo que en algunos casos obliga a desarrollar actividades en espacios abiertos o a la intemperie.
También señalaron el impacto que la extensión horaria tiene en la posibilidad de que los alumnos participen en actividades deportivas, recreativas o culturales fuera del ámbito escolar.
Además, remarcaron que la Escuela Nº 102 es la única institución primaria de Aranguren, por lo que consideran necesario que el sistema educativo contemple la diversidad de realidades familiares, laborales y organizativas existentes en la comunidad.
Nuevas gestiones ante el CGE
Mientras el expediente continúa en análisis, los padres realizaron nuevas gestiones ante las autoridades educativas provinciales.
Por un lado, presentaron una nota de pronto despacho ante el Consejo General de Educación, solicitando que el organismo se expida a la mayor brevedad posible sobre el planteo.
También elevaron una solicitud de medida de “no innovar”, con el objetivo de que mientras se resuelve el expediente no se generen consecuencias directas para los alumnos, como por ejemplo el cómputo de inasistencias.
Reuniones con autoridades educativas
En paralelo, padres de la institución mantuvieron encuentros con autoridades educativas departamentales. El pasado 5 de marzo se realizó una reunión encabezada por la supervisión correspondiente, donde se efectuó un relevamiento de opiniones que será incorporado a un informe destinado al CGE.
Durante ese encuentro, las familias presentes pudieron expresar su posición respecto a la modalidad de jornada extendida.
Desde la escuela también se invitó a las familias que no pudieron asistir a acercarse posteriormente para formalizar su postura, con el objetivo de contar con un relevamiento lo más amplio posible de la comunidad educativa.
Derechos de los niños y rol de las familias
En su planteo, las familias mencionan el artículo 128 de la Ley de Educación Provincial Nº 9.890, que reconoce el derecho y la responsabilidad primaria de las familias en la educación de sus hijos.
También citan la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que en todas las decisiones que involucren a niñas, niños y adolescentes debe primar el interés superior del niño.
En ese marco, los padres manifestaron su voluntad de que los alumnos puedan cumplir jornada simple, al considerar que esa modalidad se ajusta mejor a la realidad familiar y social de la comunidad.
Desde el grupo de familias que impulsa la iniciativa señalaron que el objetivo es abrir una instancia de diálogo y análisis que permita encontrar una alternativa que contemple tanto la educación formal como el desarrollo integral de los niños, mientras aguardan una respuesta oficial de las autoridades provinciales.
Fuente: Teletipo Digital