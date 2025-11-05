El Pato Fillol ingresará en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional
Ubaldo Matildo Fillol, seguramente el mejor arquero de la historia del fútbol argentino, será homenajeado el próximo 11 de noviembre, como parte del selecto grupo que ingresará al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, con sede en México. El exguardavalla de la selección argentina y referente histórico de River y Racing, entre otros, compartirá esa distinción con otras figuras legendarias del deporte.
“Nos vemos en unos días. Abrazo de palo a palo”, publicó el Pato en sus redes sociales al confirmar su presencia en el prestigioso acontecimiento. La ceremonia se realizará el martes próximo en el país azteca y marcará un nuevo reconocimiento a su trayectoria excepcional bajo el arco.
— Ubaldo Fillol (@ubaldofillol) November 3, 2025
En total, serán 18 las personalidades del fútbol mundial que recibirán el homenaje este año. Aunque Fillol será el único argentino en la lista, estará acompañado por otros grandes nombres como Iker Casillas, René Higuita, Gary Lineker, Diego Forlán y Dunga, entre tantos otros.
El listado completo de figuras que serán incorporadas incluye además a Ronald Koeman, Bernardo Manolete Hernández, Osvaldo Castro, José Martínez “Pirri”, Luis Flores, Miguel España, Juan Francisco Palencia, Gerardo Torrado, Ignacio Ambriz, Tita, y por la rama femenina, Abby Wambach y Guadalupe Tovar.
La elección de los nuevos miembros del Salón de la Fama surge de una votación realizada por 140 periodistas especializados, quienes eligen a los candidatos durante el mes de marzo. Los seleccionados son anunciados públicamente y luego invitados a la ceremonia anual.
El reconocimiento consagra a figuras con carreras sobresalientes, tanto en el plano local como internacional, y representa uno de los mayores honores dentro del ambiente del fútbol profesional, más allá del paso del tiempo.