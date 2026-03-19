El pase largo de Dibu Martínez que desató la ovación en Villa Park
Emiliano Martínez es considerado uno de los mejores arqueros del planeta por sus atajadas decisivas, su lectura del juego y su notable eficacia en los penales. Sin embargo, hay otra faceta de su repertorio que suele quedar en segundo plano frente a esas virtudes: su precisión y calidad en el juego con los pies.
Este jueves, el marplatense campeón del mundo en Qatar recibió el reconocimiento pleno de sus compañeros del Aston Villa y una ovación ensordecedora de todo Villa Park luego de ejecutar un pase largo extraordinario que dio origen al contragolpe que terminó en el gol de John McGinn, quien no dudó en dedicarle la conquista al Dibu.
¡¡MEDIO GOL DEL DIBU!! TREMENDO pelotazo largo de Emiliano Martínez para Sancho y gol de McGinn para el 1-0 de Aston Villa (2-0 global) vs. Lille. ¡TODOS LO FUERON A FESTEJAR CON EL ARGENTINO!
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— SportsCenter (@SC_ESPN) March 19, 2026
La acción de Martínez fue completa: primero desactivó un tiro libre muy peligroso y, de inmediato, sacó rápido de derecha con un envío de más de 50 metros para poner a correr a Jadon Sancho. Es cierto que el extremo inglés protagonizó luego una maniobra de alto nivel, con taco incluido, antes de asistir a McGinn para el tanto. Pero el pelotazo inicial de Dibu fue tan preciso y estético que el director de la transmisión televisiva eligió enfocar de inmediato al arquero de la Scaloneta.
El gol del Aston Villa llegó, además, en un contexto clave, cuando las dudas comenzaban a instalarse en el equipo local. En el partido de ida, disputado en Francia ante Lille por los octavos de final de la Europa League, los ingleses habían ganado apenas por la mínima diferencia, y en Birmingham les costaba quebrar la resistencia del conjunto francés, con la amenaza del empate siempre latente.
Todo cambió cuando Dibu imaginó y ejecutó en su cabeza la jugada del gol y, con ese pase largo, puso a celebrar a todo Villa Park a los 10 minutos del segundo tiempo, despejando interrogantes y reforzando una vez más el valor de su juego con los pies.