El Partido Justicialista de Entre Ríos ofrecerá capacitación virtual sobre la Boleta Única de Papel
El Instituto de Formación Política del Partido Justicialista de Entre Ríos ha organizado una capacitación virtual para informar sobre la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) de cara al próximo proceso electoral. La actividad, abierta a toda la comunidad, está especialmente dirigida a electores y fiscales de mesa.
La capacitación se llevará a cabo este jueves 9 de octubre a las 20:00 horas y se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube del partido. Según el comunicado, el objetivo es colaborar con un proceso “crucial para las instituciones y la democracia de nuestra Patria”, en el que la responsabilidad de fiscales y autoridades de mesa es fundamental.