El Parque Berduc convoca a una jornada para intercambiar experiencias sobre restauración de ambientes naturales
El Parque Escolar Rural Enrique Berduc convocó para el viernes 20 a una jornada de encuentro e intercambio de saberes destinada a abordar la recuperación de ambientes naturales afectados por plantas exóticas invasoras.
La propuesta busca reunir instituciones y actores locales y regionales que trabajan sobre la problemática de las invasiones biológicas, principalmente de vegetación leñosa, con el objetivo de compartir experiencias y fortalecer estrategias para la restauración de ecosistemas en Áreas Naturales Protegidas.
El encuentro comenzará a las 9 y finalizará a las 20.30 con una cena de camaradería. Se desarrollará en el Centro de Visitantes del Parque Escolar Rural Enrique Berduc, reserva de Usos Múltiples. La actividad cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos y de ANP La Porota – Espacio para la Agroecología.
El director del parque dependiente del Consejo General de Educación (CGE), Alfredo Berduc, explicó que el objetivo de la jornada es reunir a instituciones y actores que trabajan en la temática para intercambiar conocimientos y experiencias vinculadas a la gestión de especies exóticas invasoras.
En este sentido, señaló que el espacio permitirá compartir información teórica, herramientas, técnicas y estrategias aplicadas en distintos territorios, tanto aquellas que han tenido resultados positivos como las que representan aprendizajes para futuros abordajes.
Asimismo, destacó la importancia de promover la articulación entre Áreas Naturales Protegidas, organismos del Estado, universidades y la comunidad, con el propósito de visibilizar la problemática de las especies exóticas invasoras, generar conocimientos clave y fortalecer la toma de decisiones orientadas a la acción en el territorio.
Propuestas
En el marco de la jornada se invita especialmente a quienes cuenten con trabajos impresos de experiencias o investigaciones —como publicaciones, pósters o informes— a llevarlos para compartir y visibilizar en un espacio común.
Durante la tarde se realizarán prácticas en territorio, por lo que se solicita a los participantes llevar sus herramientas para realizar demostraciones de técnicas y formas de trabajo.
Las propuestas y nuevas adhesiones pueden enviarse al correo electrónico dpereb.cge@entrerios.edu.ar. Para consultas también se encuentra disponible el WhatsApp 343 4711413.
La jornada se desarrolla con la convicción de que recuperar los ambientes naturales también implica recuperar la identidad colectiva.