El paro docente tuvo un acatamiento del 46 por ciento en Entre Ríos, según el CGE
El paro docente convocado para este lunes en la provincia de Entre Ríos registró un nivel de acatamiento inferior al 50 por ciento, de acuerdo con datos oficiales difundidos por el Consejo General de Educación (CGE).
La información surge del relevamiento de presentismo docente realizado por el organismo, a partir del monitoreo efectuado en los distintos establecimientos educativos de la provincia.
Según ese informe, el 46 por ciento de los docentes adhirió a la medida de fuerza, mientras que más de la mitad concurrió a sus lugares de trabajo, lo que permitió garantizar el normal dictado de clases en la mayoría de las instituciones.
Entre los datos relevados, el nivel de acatamiento más bajo se registró en Diamante, con un 37 por ciento, mientras que en escuelas de Paraná la adhesión no superó el 40 por ciento, de acuerdo con el reporte oficial.