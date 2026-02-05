El Parlamento de Venezuela aprobó una ley de amnistía que podría rehabilitar a María Corina Machado
El Parlamento de Venezuela aprobó en primera discusión la “Ley de amnistía para la convivencia democrática”, una norma que abarca los 27 años de gobiernos chavistas y que excluye de sus beneficios a quienes estén acusados por violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
El texto contempla la revocación de inhabilitaciones políticas, lo que en principio beneficiaría a la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien fue impedida de competir en las elecciones de 2024 frente al depuesto Nicolás Maduro.
La iniciativa fue impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro durante una incursión militar estadounidense. La primera discusión parlamentaria aborda el espíritu general del proyecto, previo a una consulta con la sociedad civil y al debate artículo por artículo.
Según el proyecto al que accedió la AFP, la amnistía alcanza a personas acusadas por delitos como “traición a la patria”, “terrorismo” e “instigación al odio”, figuras utilizadas con frecuencia en causas contra presos políticos. También incluye hechos que van desde sublevaciones hasta sanciones por mensajes en redes sociales.
En la fundamentación se afirma que “se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación”.
Sin embargo, el texto establece que “quedan excluidos de sus beneficios” delitos como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y narcotráfico, en cumplimiento —según se detalla— de lo que ya establece la Constitución venezolana.
La Corte Penal Internacional (CPI) mantiene abierta una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2017, durante el gobierno de Maduro.
Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, explicó que la amnistía “es el marco que va a servir para que no se repita lo que ocurrió en el pasado y para que el pasado no sirva para detener procesos de transición”. Y agregó: “Un proceso de reconciliación no puede ser un proceso de persecución contra quienes manejaban el poder previamente”.
La ley abarca hechos como el intento de golpe contra Hugo Chávez en 2002, la huelga petrolera de ese año, los ciclos de protestas entre 2004 y 2024, y también ampara posibles infracciones cometidas por jueces, fiscales y funcionarios.
El debate se produce en paralelo a un nuevo proceso de diálogo político entre el gobierno y un sector de la oposición, distinto del espacio que lidera Machado. En encuentros preliminares, fuentes participantes señalaron un tono “menos arrogante” por parte del chavismo ante la presión de Estados Unidos, que promueve una transición democrática.
El proyecto se presenta además en el marco de un proceso de excarcelación de presos políticos ordenado por Rodríguez el 8 de enero. Según Foro Penal, hasta este jueves fueron liberadas 383 personas.
Sería la segunda amnistía aprobada durante el chavismo: la primera fue sancionada en 2007 por el propio Hugo Chávez.