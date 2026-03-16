El Paraná Rowing Club organiza la 10ª edición del Torneo Internacional de Vóley “Guillermo Parma”
El Paraná Rowing Club realizará una nueva edición del Torneo Internacional de Vóley “Guillermo Parma”, una competencia que la institución organiza cada año para homenajear la memoria y el legado de quien fue una figura clave en el desarrollo de este deporte dentro del club.
En 2026 el torneo alcanza su décima edición, consolidándose como una de las citas tradicionales del calendario deportivo regional, que reúne a jóvenes deportistas de distintos puntos del país y también del ámbito internacional.
La competencia está destinada a la categoría Sub 18, tanto en rama femenina como masculina, y en esta oportunidad participarán más de 35 equipos provenientes de diversas provincias, que durante tres jornadas compartirán instancias de competencia, encuentro y camaradería.
El torneo se disputará los días 21, 22 y 23 de marzo, con partidos distribuidos en tres sedes de la ciudad de Paraná: el Paraná Rowing Club, el Parque Escolar Enrique Berduc y Quico Básquet.
Desde la institución organizadora invitaron a la comunidad a acompañar esta propuesta deportiva, que promueve el crecimiento del vóley formativo y el intercambio entre clubes de distintas regiones.
De esta manera, durante tres jornadas la ciudad será escenario de un torneo que combina alto nivel deportivo con el espíritu de camaradería que caracteriza a esta tradicional competencia.