El Paraná Rowing Club organiza la 10ª edición del Seven de Verano de Mamis Hockey
Este fin de semana, el Mamis Hockey del Paraná Rowing Club llevará adelante la 10ª edición del Seven de Verano, un encuentro que ya se convirtió en un clásico de la disciplina.
La actividad se desarrollará el sábado 7, desde las 17:00 y hasta la 1:00, en la Sede Tortuguita, y contará con la participación de 16 equipos confirmados.
La jornada combinará competencia deportiva con un clima de encuentro familiar, música y sorteos. Además del aspecto recreativo y competitivo, el evento busca visibilizar y poner en valor la categoría Mamis Hockey, una disciplina en crecimiento que invita a mujeres mayores de 30 años a sumarse a esta práctica.
Los entrenamientos se realizan en la Sede Tortuguita los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 17:30.
Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse al 343 405-2967 (Eliana) o al 3438 45-4186 (Andrea).