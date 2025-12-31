El Paraná Rowing Club lanzó su Agenda de Verano 2026 con actividades para toda la familia
El Paraná Rowing Club presentó oficialmente su Agenda de Verano 2026, una propuesta integral de actividades deportivas, culturales, recreativas y comunitarias que se desarrollarán entre diciembre y marzo en todas las sedes de la institución. Bajo el lema “Viví el Verano en el Rowing”, la iniciativa está dirigida tanto a socios como a la comunidad en general y busca potenciar el disfrute del club en todas sus dimensiones.
El lanzamiento tuvo lugar en la Sede Central, donde se dio a conocer un adelanto de la programación que incluye deportes de río y de cancha, propuestas recreativas, actividades culturales, eventos sociales y espacios pensados para compartir en familia, promoviendo el movimiento, la vida saludable y el vínculo con la naturaleza y la ciudad.
Las actividades se desarrollarán en las sedes Central, Yarará, Tortuguita y Playa, con una agenda diversa pensada para todas las edades. La propuesta refleja el espíritu del club como un espacio inclusivo, activo y comunitario, donde cada sede cumple un rol protagónico durante la temporada que comenzó el 21 de diciembre y se extenderá hasta el 21 de marzo.
Las propuestas están destinadas a socios y abiertas al público general, quienes podrán participar abonando el acceso correspondiente a las sedes cuando la actividad así lo requiera.
En el marco de su proceso de modernización institucional, el club incorporó además la Sede Virtual, una nueva herramienta digital que permite acceder de forma ágil a información, servicios y actividades, fortaleciendo la experiencia de los socios y ampliando la oferta de prestaciones.
Con esta agenda, el Paraná Rowing Club reafirma su perfil como club familiar, accesible e innovador, comprometido con la actividad física, la recreación y el encuentro comunitario durante el verano y a lo largo de todo el año.
Agenda de Verano 2026 – Actividades confirmadas
El club presentó una amplia programación de actividades deportivas, recreativas y culturales, aclarando que la agenda es dinámica y continuará ampliándose durante la temporada. Las novedades se comunicarán a través de los canales oficiales del PRC y quedarán disponibles en historias destacadas de Instagram.
Enero 2026
Escuela de Skate Yarará – Temporada 2026
- Inicio: viernes 2 de enero
- Días: miércoles y viernes
- Horario: de 18:00 a 20:00
- Lugar: Sede Yarará
- Categorías: infantil, juvenil y adulto
- Facilitadores: Nahuel Mancini y Gianfranco
Beach Vóley – Apertura de Temporada
- Fecha: 3 de enero
- Horario: desde las 17:30
- Lugar: Cancha de Beach Vóley – Sede Central
- Música en vivo: César Miani
- Juegos, partidos amistosos y actividad abierta a toda la comunidad
1° Torneo Infantil de Pesca
- Fecha: 8 de enero
- Lugar: Playa – Sede Central
- Destinatarios: niñas y niños de 6 a 11 años
- Inscripción gratuita – cupos limitados
- Premios: órdenes de compra en artículos de pesca
Navegantes del Arte (actividad permanente)
- Inicio: 8 de enero
- Día y horario: jueves de 10:00 a 11:00
- Lugar: Sede Playa
- Destinatarios: infancias de 5 a 10 años
- Taller creativo en contacto con la naturaleza
- Facilitadora: Sofía Martínez
Campus de Verano – Juveniles Hockey
- Del 6 al 30 de enero
- Lugar: Tortuguitas
Eventos destacados de enero
- 17 de enero: DJ César Miani – Tortuguitas
- 24 de enero: DJ César Miani – Playa (evento especial)
- 24 de enero: Básquet 3×3, demo skate y demo breakdance – Sede Central
- 31 de enero: Desafío Remeros – Sede Central
- 31 de enero: Carlos Ullian y cena – Playa
Febrero 2026
- 7 de febrero: Regata de Vela – Playa
- 7 de febrero: Seven Libre Mamis Hockey – Tortuguitas
- 14 de febrero: Cena romántica de San Valentín – Playa
- Del 14 al 18 de febrero: Copa Triangular de Carnaval – Hockey
- 15 de febrero: Fiesta de Carnaval – Playa
- 21 de febrero: Maratón Nocturno – Costanera
- Del 21 al 22 de febrero: Seven Libre Plantel Hockey Damas Blanco
- 28 de febrero: DV8 – Playa
Marzo 2026
- 14 de marzo: Clínica para Deportistas de Remo – Sede Central
- 21 de marzo: Trekking en la Isla – Playa