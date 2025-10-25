El ‘Papu’ Gómez sufrió una lesión muscular y postergó su esperado regreso al fútbol
El mediocampista argentino del Padova de Italia, Alejandro ‘Papu’ Gómez, sufrió una lesión muscular que obligó a posponer su regreso a las canchas, luego de dos años sin actividad oficial tras el doping positivo detectado cuando jugaba en el Sevilla de España.
El Padova tenía previsto enfrentar este domingo a la Juve Stabia por la novena fecha de la Serie B italiana, en el Stadio Euganeo, con la inclusión del ‘Papu’ en la lista de convocados elaborada por el entrenador Matteo Andreoletti. Su presencia había generado gran expectativa en el mundo del fútbol, dado que sería su primer partido oficial desde octubre de 2023, cuando fue suspendido tras conocerse el resultado positivo de un control antidoping previo al Mundial de Qatar 2022.
Sin embargo, en la previa del encuentro, Gómez sufrió una molestia muscular que le impedirá formar parte del plantel, retrasando nuevamente su regreso a la actividad profesional.
“Lo sentimos por ‘Papu’ desde el punto de vista personal, porque tenía muchas ganas de estar, pero debemos ser prudentes, no podemos correr riesgos que no tienen sentido”, declaró el técnico Andreoletti, quien subrayó que el jugador volverá solo cuando esté completamente recuperado.
“Cuando esté al 100 por ciento desde el punto de vista físico, jugará. Tiene un problema muscular que se produjo en los últimos días, no quiero dar una fecha concreta para su regreso que luego quizá no podamos cumplir”, agregó.
Finalmente, el entrenador concluyó: “El objetivo es que vuelva al 100 % sin forzar. No es nada grave, pero no queremos precipitarnos ni imponer una fecha límite innecesaria”.